Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

"İtalyan hükümeti yeni Alitalia’dan pay alabilir"

- İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio: -"(Yeni Alitalia oluşumu) Bir önceki hükümetin Alitalia’ya sağladığı ve 10 Aralık’ta geri ödenmesi gereken 900 milyon avro değerindeki köprü kredisiyle ilgili uzatma durumu söz konusu değil" - "Bu kredi meselesi önemli çünkü Ekonomi Bakanlığı bu krediyi yeni oluşumun yüzde 15 hissesini kapsayacak bir hakka dönüştürecek"

banner17

ROMA (AA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, İtalyan havayolu Alitalia’nın yeni oluşumuna ilişkin, hükümetin önceden şirkete sağladığı 900 milyon avroluk krediyi yüzde 15’lik hisseye çevireceğini kaydetti.

Di Maio, İtalya'nın havacılık sektöründe faaliyet gösteren Alitalia’nın yeniden oluşumuyla ilgili İtalyan Il Sole 24 Ore Gazetesine açıklamada bulundu.

Devlet yatırım bankası Cassa Depositi e Prestiti ve Ekonomi Bakanlığı’nın, İtalyan devlet demir yolları şirketi Ferrovie dello Stato ile birlikte yapılacak yeni Alitalia oluşumunun yüzde 15 hissesine sahip olabileceğini söyleyen Di Maio, İtalya'nın daha önce Alitalia'ya sağladığı 900 milyon avro değerindeki köprü kredilerini yeni oluşumda hisseye çevireceğini belirtti.

Di Maio, "Bir önceki hükümetin Alitalia’ya sağladığı ve 10 Aralık’ta geri ödenmesi gereken 900 milyon avro değerindeki köprü kredisiyle ilgili herhangi bir zaman uzatma durumu söz konusu değil. Bu kredi meselesi önemli çünkü Ekonomi Bakanlığı bu krediyi yeni oluşumun yüzde 15 hissesini kapsayacak bir hakka dönüştürecek." yorumunu yaptı.

Yeni şirketin başlangıç bütçesinin yaklaşık 2 milyar avro olacağını dile getiren Di Maio, bu sayede Alitalia’nın rekabetçiliğe geri dönmesi ve tekrar ivme kazanmasının sağlanacağını anlattı. Di Maio 31 Ekim’e kadar teklifin belli olacağını da sözlerine ekledi.


- "Kararlılığımız maksimum "


Konuyla ilgili resmi ziyarette bulunduğu Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de meseleyle Di Maio’nun ilgilendiğini ve bu konuya bir çözüm getirerek sistemi kuracaklarını ifade etti.

Yeni oluşum üzerinde çalıştıklarını ve yakında planın gerçekleştirileceğini aktaran Conte, şunları kaydetti:

"Bugün, turizm işinde rekabetçilik hedef noktalara makul fiyatlar ve hızlı zaman çizelgeleriyle ulaşmaya bağlı. Ferrovie’nin (Devlet demir yolları şirketi) Alitalia’ya girişi, bu anlamda örneğin tek bir tren-uçak bileti çalışmasının yapılabilmesini sağlayacak. Böylece bir turist, İtalya’ya vardığında ülkenin her yerine gidebilecek. İtalya’nın turizm konusunda olağanüstü bir endüstrisi var ve bunu daha da geliştirmek için ulaşım sistemini etkili ve cazip hale getirmek istiyoruz. Alitalia’yı ve İtalyan turizmindeki stratejik rolünü yeniden başlatmak için hükümetin kararlılığı maksimum seviyede."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlitaliaHavayoluItalyaİtalya Başbakan Yardımcısı Ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1