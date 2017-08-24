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İtalyan polisinden kent merkezindeki göçmenlere müdahale

- Roma kent merkezindeki meydanda kalan göçmenler, polis müdahalesiyle uzaklaştırıldı

İtalyan polisinden kent merkezindeki göçmenlere müdahale

ROMA (AA) – İtalya’nın başkenti Roma’da güvenlik güçleri, kent merkezindeki meydanda bulunan göçmenleri güç kullanarak uzaklaştırdı.

Güvenlik güçleri, Indipendenza Meydanı'ndaki 100 kadar göçmeni uzaklaştırmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

İtalyan basını, taş ve şişe fırlatan göçmenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedenin ardından 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Göçmenler, polis müdahalesine "Biz terörist değiliz, sığınmacıyız" diyerek tepki gösterdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar İtalya Şubesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaldıkları binanın valilik kararıyla 19 Ağustos’ta boşaltılmasından bu yana göçmenlere yardım ettiklerini hatırlatarak polis müdahalesinde yaralanan 6 göçmene de ilk yardım yapıldığını belirtti.

Valilik, Curtatone Caddesi'ndeki binanın boşaltılmasına karar vermişti. Göçmenler, binanın cumartesi günü boşaltılmasının ardından meydanda kalmaya başlamıştı. Yerel yetkililerle bazı sığınmacılar dün bir görüşme yapmış ancak yerleştirilecekleri yeni yerler konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

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