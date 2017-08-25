İtalyan polisinin göçmenlere sert müdahalesi

ROMA (AA) – İtalya’da dün polisin kent merkezindeki bir meydanda bulunan sığınmacılara sert müdahale bulunurken söylediği "Bir şey atarlarsa kollarını kırın" ifadesi için inceleme başlatıldı.

Kent merkezindeki Indipendenza meydanında, son birkaç senedir sığınmacılara ev sahipliği yapan binanın valilik kararıyla geçen cumartesi boşaltılmasının ardından dün meydanda kalanlara yönelik sert polis müdahalesi ve müdahale sırasında sarf edilen bir cümle tartışma konusu oldu.

Müdahale sırasında bir polis memurunun söylediği ve kameralara yansıyan "Bir şey atarlarsa kollarını kırın." ifadesi kamuoyunda ve sosyal medyada tepki çekti.

İtalya Emniyet Genel Müdürü Franco Gabrielli, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, "Meydanda sarf edilen o söz çok ciddi. Bunun birtakım sonuçları olacak. Buna yönelik kendi iç inceleme prosedürümüzü başlattık. Herhangi bir taviz olmayacak. Burası açık." dedi.

Gabrielli, meydanda yaşananların diğer sorumlulukları örtbas etmemesi gerektiğini ifade etti.



Roma Valisi Paola Basilone de Corriere della Sera’ya verdiği demecinde, yakın zamana kadar bu binada 800 kişi kaldığını kaydederek “Buna bir temizlik operasyonu da denilebilir. Bizim görevimiz Indipendenza meydanında kuralları tesis etmekti. Bunu yaptık. Şimdi belediye göçmenlere yardım etmek için üzerine düşeni yapmalı.” diye konuştu.

Bu arada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İtalya Şubesi, polisin sert müdahalesinden derin endişe duyulduğunu belirten bir basın açıklaması yaparken, geçici bir çözümle güç kullanımından kaçınılabileceğini dile getirdi.

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı tezleriyle bilinen Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) lideri Matteo Salvini ise sığınmacılara müdahale eden polislere destek verdi.

İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan, binadan çıkarılan sığınmacılardan biri ise 5 gündür dışarıda kaldıklarını, bir eve yerleştirilmeyi beklerken bir sabah tazyikli suyla uyandıklarını söyledi.

Cumartesi boşaltılmaya başlanılan binada, 35'i çocuk 435 kişilik sığınmacı grubu kalıyordu.

Binada bulunanların çoğunun iltica ya da insani koruma talebinde bulunan Etiyopyalı ya da Eritreli olduğu belirtildi.

Roma’da sığınmacılara destek amacıyla yarın yürüyüş yapılacak.