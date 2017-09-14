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İtalyan savaş eğitim gemisi Marmaris'te

- İtalyan donanmasına bağlı savaş ve askeri öğrenci eğitim gemisi, 3 günlük liman ziyareti için Marmaris'e geldi

İtalyan savaş eğitim gemisi Marmaris'te

MUĞLA (AA) - İtalya Deniz Kuvvetlerine bağlı "Durand de la Penne" adlı savaş ve askeri eğitim gemisi, 3 gün sürecek liman ziyareti için Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü iskelesine demirledi.

İtalya Deniz Kuvvetlerine bağlı "Durand de la Penne" adlı savaş ve askeri eğitim gemisi komuta kademesi, ilk olarak Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Gemi Komutanı Deniz Kurmay Albay Fabrizio Rutteri'ye, İtalya Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Attilio Gattia, öğrenci komutanı, öğrenci temsilcisi ve gemide görevli bir subay eşlik etti.

Gemi Komutanı Deniz Kurmay Albay Fabrizio Rutteri, belediyeyi ziyarette yaptığı konuşmada, Marmaris'in İtalya'da çok iyi bilinen turistik bir ilçe olduğunu söyledi.

Bu sabah Marmaris'i görünce neden çok kişi tarafından bilindiğini anladığını belirten Rutteri, "Bu güzel ilçede gemi personelimle bulunmaktan dolayı mutluyum. Gemimiz 3 gün kalacak. Bu sürede bazı etkinliklerimiz de olacak. yemek ve kokteyl vereceğiz. Gemimizi Türk dostlarımıza açacağız. Marmaris'in turistik ve tarihi yerlerini de gemi personelimiz gezecek. Özellikle halk pazarını görmek istiyoruz." dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ise askeri geminin eğitim sırasında ilçede liman ziyareti yapmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken gemi personelini görevlerinden sonra tatil için Marmaris'e gelmeye beklediklerini kaydetti.

Öğrencilerle birlikte 350 askeri personelin bulunduğu askeri gemide, ilçe protokol üyeleri ve askeri erkana öğle yemeği ve kokteyl verilecek.


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