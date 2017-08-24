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İtalyan Veneri Müslüman oldu

- 55 yaşındaki İtalyan işçi Veneri, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen törenle Müslümanlığı seçti

İtalyan Veneri Müslüman oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - İtalya'da bir Türk'e ait işyerinde çalışan İtalyan vatandaşı Paolo Veneri, patronu ile tatile geldiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

İtalya'da Şükrü Özdinç'e ait bir markette işçi olarak çalışan 55 yaşındaki Veneri, zaman içinde Müslümanlığı seçmeye karar verdi.

Özdinç, yanında çalışan ve Müslüman olmak isteyen Veneri ile Türkiye'ye geldi. Veneri için, Sandıklı İlçe Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Veneri, "Müslüman arkadaşlarından sürekli İslamiyet ile ilgili bilgiler alıyordum ve çok etkilendim." dedi.

Bundan sonra Fatih ismini kullanacağını aktaran Veneri, şöyle konuştu:

"Sandıklı'da Müslüman olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Hem Müslüman hem de Sandıklılı oldum. Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e, İlçe Müftümüz Davut Çalışkan'a, Ahmet Nayan'a, Şükrü Özdinç'e ne kadar teşekkür etsem azdır."

Müslümanlığı seçerek yeni ismini alan Fatih'in şahitliğini Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Ahmet Nayan yaptı.

İhtida belgelerini imzalayan Başkan Mustafa Çöl, "Değerli büyüğümüze İslamiyet'i seçtiği için tebrik ediyorum. Allah bu yoldan ayırmasın inşallah. Önce Müslüman sonra Sandıklılı yaptığımız ismini de Fatih olarak değiştiren abimizin gösterdiği bu gayret bizleri de ziyadesiyle heyecanlandırdı ve mutlu etti. Hayırlı olsun." dedi.

Törenin ardından İlçe Müftüsü Çalışkan, Müslümanlığı seçen Veneri'ye ihtida belgesi, Kuran-ı Kerim, İslamiyet Rehberi, Hazreti Muhammed'in hayatının anlatıldığı kitaplar ile seccade hediye etti.

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