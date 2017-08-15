İtalya'nın atadığı Kahire Büyükelçisine Mısır'dan onay

KAHİRE (AA) - Mısır’ın, İtalya'nın geçen yıl Kahire Büyükelçisi olarak atadığı Giampaolo Cantini'nin göreve başlaması için onay verdiği bildirildi.



Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano arasındaki telefon görüşmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Cantini için Mısır'dan agreman (uygunluk) talebinde bulunduğu kaydedildi.

İtalya'nın bu isteğinin Mısır tarafından olumlu karşılandığı aktarılan açıklamada, Mısır'ın ise atanan Roma Büyükelçisi Hişam Bedr için İtalya'dan agreman talebinde bulunacağı bilgisi verildi.

Açıklamada iki bakanın, ikili ilişkilerin yeniden ivme kazanması için yeni büyükelçilerin atamalarının bir an evvel onaylanmasının önemini vurguladığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, bakanların yeni dönemde iletişimi sıklaştırmak ve yetkililerin karşılıklı ziyaretlerinin artırılması gerektiği konusunda anlaştığı ifade edildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, hükümetin, Cantini'yi Mısır'a gönderme kararı aldığı duyurulmuştu.

Mısır'da işçi sendikalarıyla ilgili bir araştırma yürüten Cambridge Üniversitesinden 28 yaşındaki İtalyan öğrenci Giulio Regeni, "25 Ocak Devrimi"nin 5'inci yılında kaybolduktan sonra geçen sene şubat ayında Kahire-İskenderiye yolunda ölü bulunmuştu.

Regeni'nin cesedini gören dönemin Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, gencin vücudunda çok sayıda darp izi, morluk ve yanma belirtileri bulunduğunu bildirmişti.

Kahire polisi, Yeni Kahire bölgesinde bir eve düzenlediği operasyonda Regeni'yi kaçırıp öldürdüğünden şüphelenilen, polis gibi davranıp yabancıları kaçırarak paralarını alan bir çetenin üyelerinin ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.



Giulio Regeni'nin şüpheli ölümü ve olayın aydınlatılamaması İtalya-Mısır ilişkilerinde gerilime yol açmış, Mısır İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu.



Mısırlı yetkililerin olayın aydınlatılması için yeterli iş birliğini göstermediğini savunan İtalya, Kahire Büyükelçisi'ni istişare için çağırmıştı. İtalyan hükümeti, Mayıs 2016'da Cantini'yi yeni Kahire Büyükelçisi olarak atamış ancak Cantini söz konusu gerilim nedeniyle göreve başlamamıştı.