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İTB Meclis Toplantısı yapıldı

- İTB Meclis Başkanı Kocagöz: "Tarımsal büyüme ve hasıladaki gelişmeler ile ülkemiz Avrupa'da ve dünyada önemli pozisyonda. Ancak tarımda iş gücü verimliliği açısından 30'uncu, arazi verimliliği açısından ise 21'inci sıradayız"

İTB Meclis Toplantısı yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Barış Kocagöz, tarımsal büyüme ve hasıladaki gelişmeler açısından Türkiye'nin dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Ancak tarımda iş gücü verimliliği açısından 30'uncu, arazi verimliliği açısından ise 21'inci sıradayız." dedi.

Kocagöz, İTB Aralık Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasında, tarımda bazı ürünlerde verimlilik sorunu bulunduğunu söyledi.

Arazi ve iş gücü verimliliğinde de problemler yaşandığına işaret eden Barış Kocagöz, "Tarımsal büyüme ve hasıladaki gelişmeler ile ülkemiz Avrupa'da ve dünyada önemli pozisyonda. Ancak, tarımda iş gücü verimliliği açısından 30'uncu, arazi verimliliği açısından ise 21'inci sıradayız." ifadelerini kullandı.

- 2017 toparlanma yılı

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman da 2017 yılının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sarsılan ekonomide toparlanma yılı olduğunu, kredi garanti fonu destekli kredilerin ve vergi indirimlerinin bu toparlanmada önemli katkısı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyümesinin önemli bir başarı olduğuna dikkati çeken Arman, "Ancak bu büyümenin yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve yüksek bütçe açığı eşliğinde geliştiğini gözden uzak tutmamamız lazım." diye konuştu.

İTB'nin 2017 yılı için gelir ve gider bütçesini 12 milyon 350 bin lira olarak tahmin ettiklerini belirten Bülent Arman, kesin hesapların gelecek ay netleşecek olmasına rağmen 2017 yılı için gelirlerin tahminlerinden daha yüksek, giderlerin ise tahminlerinden daha düşük gerçekleşeceğini düşündüklerini aktardı.

Arman'ın konuşmasının ardından İTB'nin 2018 yılı gelir ve gider bütçesi 14 milyon 400 bin lira olarak oybirliği ile kabul edildi.

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