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ITC Başkanı Salihi'den "DEAŞ Kerkük'e saldıracak" uyarısı

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'e yeniden saldıracağı" uyarısında bulunarak, merkezi yönetimden kente askeri güç göndermesini istedi. Salihi yaptığı yazılı açıklamada,...

ITC Başkanı Salihi'den

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'e yeniden saldıracağı" uyarısında bulunarak, merkezi yönetimden kente askeri güç göndermesini istedi.

Salihi yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Kerkük'e yeniden saldıracağı yönünde "titiz güvenlik bilgisi" aldıklarını ifade etti.

Başbakan Haydar el-İbadi'ye "Kerkük'e acil askeri güç göndermesi" çağrısı yapan Salihi, "Kerkük'teki Türkmen, Arap ve Kürt bölgelerinin DEAŞ'ın saldırılarını test ettiği bir saha haline gelmemesi için Havice'nin kurtarılmasına yönelik operasyonun bir an önce başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün batısında yer alan Havice ilçesini kontrolünde tutuyor. Her gün yüzlerce aile ölümü göze alarak Havice'den kaçıp güvenli bölgelere sığınmaya çalışıyor.


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DEAŞErşet SalihiITCKerkük
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