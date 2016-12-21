ITC Başkanı Salihi'den Destici'ye ziyaret

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Bu saldırı sadece Rusya Büyükelçisine değil, Türkiye'ye yapılmıştır. Sıkılan 11 kurşun, büyükelçiye isabet eden 9 kurşun aslında Türk milletine isabet etmiştir. Türkiye'nin dış dünyadaki uluslararası itibarına sıkılmıştır." dedi.

Destici, parti genel merkezinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşad Salihi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabul sonrası açıklama yapan Destici, Büyükelçi Karlov'a düzenlenen hain saldırının üzüntü verici olduğunu belirterek, böyle bir saldırı şeklinin hiçbir Müslüman Türk'ün karakterinde olmadığını ifade etti.

"Sadece beyni uyuşturulmuş ve satılmış hainlerin insanları arkasından vurabileceği"ni belirten Destici, "Bu saldırı sadece Rusya Büyükelçisine değil, Türkiye'ye yapılmıştır. Sıkılan 11 kurşun, büyükelçiye isabet eden 9 kurşun aslında Türk milletine isabet etmiştir. Türkiye'nin dış dünyadaki uluslararası itibarına sıkılmıştır. Türkiye'nin başta Suriye ve Irak politikası olmak üzere dış politikada da elini zayıflatmak, gücünü yok etmek ve oradaki Türkiye'nin savunduğu Türkmenler olmak üzere gruplarla ilişkisini kesme adına yapılmıştır." diye konuştu.

Destici, Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmenin Suriye için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, bu görüşmenin Halep ve Suriye genelindeki mazlumlar için bir çare olmasını ümit ettiklerini anlattı.

- "Gözlemci gönderilmesi sağlam bir karar"

Salihi de ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkmenlerin bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu kaydetti. Türkmenlerin, Suriye ve Irak'a yeni göçmediğini hatırlatan Salihi, bu coğrafyada yaşayan Türk dünyasının büyük bir terör sarmalında bulunduğunu vurguladı.

Salihi, terör olaylarına karşı Türk dünyasının hep birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirterek, "Halep'in bizim gözümüzde Telafer ve Musul'dan farkı yoktur. Orada yaşanan acılar bizim de acımızdır. En son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Halep'e uluslararası gözlemci gönderilmesi bence sağlam bir karardır. Bu inşallah o bölgede bir güvenli bölge oluşturulmasına sebep olur." diye konuştu.