ITC Başkanı Salihi'den Telafer açıklaması

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "Telafer'deki Türkmenler arasında mezhep kavgası yaşandığı" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan 'Telafer'de mezhep kavgası yaşandığı' şeklindeki haberleri yalanlamak mecburiyetindeyim. Kendim Telafer'e gittim. Orada Haşdi Şabi, ordu, federal polis ve Türkmen güçleri bulunuyor." dedi.

Telafer'deki Türkmen gücü komutanının kendisine "ilçede bir daha mezhep kavgası yaşanmasını kabul etmeyeceklerini" söylediğini aktaran Salihi şöyle konuştu:

"Gözümüz orada olacak. Haşdi Şabi, ordu veya federal polis güçleri Telafer'de katliam yaşatırsa bunu deşifre ederiz. Ancak yalan haberler yayınlanmasın. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri kimse zedelemesin. Bölge hassas bir dönemden geçiyor."

Telafer'deki DEAŞ militanlarının bir kısmının Suriye sınırına, diğer kısmının ise ilçeye bağlı İyaziyye bölgesine kaçtığı aktaran Salihi, "Teröristlerin bir kısmı da aileleriyle birlikte savaş uçaklarının hedefi oldu." diye konuştu.

Şu an Telafer'de sivillerin bulunmadığına işaret eden Salihi, ilçedeki evlerin çoğunun mayınla döşenmiş olduğunu ve bunların temizlenmesinin zaman alacağını sözlerine ekledi.

Türkmen lider Salihi, Telafer ilçe merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından bölgeye giderek göndere Türkmeneli bayrağı çekmişti.





