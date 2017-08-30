Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Böcek ilaçlı yumurta Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Deniz
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı

ITC Başkanı Salihi'den Telafer açıklaması

- ITC Başkanı Salihi: "Bazı basın organlarında yer alan 'Telafer'de mezhep kavgası yaşandığı' şeklindeki haberleri yalanlamak mecburiyetindeyim" "Gözümüz orada olacak. Haşdi Şabi, ordu veya federal polis güçleri Telafer'de katliam yaşatırsa bunu deşifre ederiz. Ancak yalan haberler yayınlanmasın. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri kimse zedelemesin"

ITC Başkanı Salihi'den Telafer açıklaması

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "Telafer'deki Türkmenler arasında mezhep kavgası yaşandığı" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan 'Telafer'de mezhep kavgası yaşandığı' şeklindeki haberleri yalanlamak mecburiyetindeyim. Kendim Telafer'e gittim. Orada Haşdi Şabi, ordu, federal polis ve Türkmen güçleri bulunuyor." dedi.

Telafer'deki Türkmen gücü komutanının kendisine "ilçede bir daha mezhep kavgası yaşanmasını kabul etmeyeceklerini" söylediğini aktaran Salihi şöyle konuştu:

"Gözümüz orada olacak. Haşdi Şabi, ordu veya federal polis güçleri Telafer'de katliam yaşatırsa bunu deşifre ederiz. Ancak yalan haberler yayınlanmasın. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri kimse zedelemesin. Bölge hassas bir dönemden geçiyor."

Telafer'deki DEAŞ militanlarının bir kısmının Suriye sınırına, diğer kısmının ise ilçeye bağlı İyaziyye bölgesine kaçtığı aktaran Salihi, "Teröristlerin bir kısmı da aileleriyle birlikte savaş uçaklarının hedefi oldu." diye konuştu.

Şu an Telafer'de sivillerin bulunmadığına işaret eden Salihi, ilçedeki evlerin çoğunun mayınla döşenmiş olduğunu ve bunların temizlenmesinin zaman alacağını sözlerine ekledi.

Türkmen lider Salihi, Telafer ilçe merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından bölgeye giderek göndere Türkmeneli bayrağı çekmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Erşet SalihiITCTelafer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5