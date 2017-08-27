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ITC'de Salihi yeniden Başkan

-ITC Başkanlığı'na Salihi yeniden seçildi - Salihi: -"Referandumun bizim bölgelerimizde yapılması anayasaya aykırıdır" -"Irak'ta Türkmenlerin varlığı büyük tehlikededir"

ITC'de Salihi yeniden Başkan

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanlığı'na Erşet Salihi yeniden seçildi.

ITC'nin Kerkük'teki Genel Merkezi'nde düzenlenen Olağan Genel Başkanlık Kongresi'nde 12 aday içerisinden en yüksek oyu alan Salihi, ITC Başkanlığına yeniden seçildi.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimince (IKBY) düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumuna Türkmenlerin katılmayacağını söyledi.

ITC olarak referanduma karşı tavırlarını sürdüreceklerini vurgulayan Salihi, "Referandumun bizim bölgelerimizde yapılması anayasaya aykırıdır." dedi.

Türkmenlerin hak ve hukukunu savunmak için daha güçlü politikalar üreteceklerini ifade eden Salihi, "Irak'ta Türkmenlerin varlığı büyük tehlikededir." diye konuştu.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de yaptığı açıklamada, referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemişti.

Şasivar Abdulvahid'in öncülüğünde 8 Ağustos'ta IKBY'nin Süleymaniye kentinde bir araya gelen siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerden oluşan bir grup, "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi"ni oluşturarak bu yönde kampanya çalışmalarına başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erşet SalihiIrak Türkmen Cephesi
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