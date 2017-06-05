ITC'den Erbil'deki Türkmen öğretmenlere iftar yemeği

ERBİL (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Türkmen öğretmenlere iftar yemeği verdi.

ITC'nin Erbil parti binasında verilen iftar yemeğine, Türkiye Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Türk Kızılayı Irak Sorumlusu Serdar Yılmaz ve birçok Türkmen öğretmen katıldı.

İftar yemeği verildikten sonra AA muhabirine konuşan Aydın Maruf, Erbil'deki Türkmen öğretmenleri ramazan ayında bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bereketli ramazan ayı vesilesiyle herkesin bir araya gelmesi ve birlikte aynı sofrada oturmasının önemli olduğunu dile getiren Aydın, özellikle böylesi bir süreçte Türkmenlerin birlikte olması ve bu ruhla hareket etmesi gerektiğine dikkati çekti.

İftar programı daha sonra ikram edilen çay ve tatlı ile sonra erdi.



