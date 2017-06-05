Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

ITC'den Erbil'deki Türkmen öğretmenlere iftar yemeği

- Irak Türkmen Cephesi, IKBY'nin Erbil kentindeki Türkmen öğretmenlere iftar yemeği verdi

ITC'den Erbil'deki Türkmen öğretmenlere iftar yemeği

ERBİL (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Türkmen öğretmenlere iftar yemeği verdi.

ITC'nin Erbil parti binasında verilen iftar yemeğine, Türkiye Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Türk Kızılayı Irak Sorumlusu Serdar Yılmaz ve birçok Türkmen öğretmen katıldı.

İftar yemeği verildikten sonra AA muhabirine konuşan Aydın Maruf, Erbil'deki Türkmen öğretmenleri ramazan ayında bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bereketli ramazan ayı vesilesiyle herkesin bir araya gelmesi ve birlikte aynı sofrada oturmasının önemli olduğunu dile getiren Aydın, özellikle böylesi bir süreçte Türkmenlerin birlikte olması ve bu ruhla hareket etmesi gerektiğine dikkati çekti.

İftar programı daha sonra ikram edilen çay ve tatlı ile sonra erdi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ErbilIrak Kürt Bölgesel YönetimiIrak Türkmen Cephesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5