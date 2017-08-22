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İTEO Başkanı Uğur'dan "Uber" açıklaması:

- "İstanbul'da 2017 yılında, Uber sistemiyle yolcu taşıyan bin 961 sürücüye 2 bin 628'er TL, bin 980 Uber müşterisine ise 292'şer TL ceza yazıldı"

İTEO Başkanı Uğur'dan

İSTANBUL (AA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ( İTEO) Başkanı Yahya Uğur, 2017 yılında Uber sistemiyle yolcu taşıyan bin 961 sürücüye 2 bin 628'er TL, bin 980 Uber müşterisine ise 292’şer lira ceza yazıldığını belirtti.

Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, telefonla araç çağırma sistemi Uber'in tamamen yasa dışı olduğunu vurguladı.

Uber'in, maliye ve emniyet birimleriyle yaptıkları çalışmalar sonucunda Türkiye'de gelişmesini ağır olarak ilerleten bir sistem olduğunu ifade eden Uğur, şunları kaydetti:

"Telefon ile araç çağırma sistemi olan Uber tamamen yasa dışı. Bu sebeple hem şoförüne hem de yolcusuna ceza yazılıyor. Korsan taşımacılık sistemi olan Uber’in araç şoförüne ilk yakalamada 2 bin 628 lira, ikinci yakalamada ise 4 bin 380 lira ceza yazılıyor. 2017 yılında bin 961 şoföre yasa dışı taşımacılık sebebi ile ceza uygulandı. Bin 980 Uber müşterisine de 292'şer lira ceza yazıldı. Uber, sadece avukat desteği veriyor. Dava kaybedildiğinde şoför yüklü bir ceza borcuyla baş başa kalıyor. Yolcunun cezası zaten yolcunun üzerine kalıyor ve birkaç yıl sonra katlamalı olarak karşısına çıkıyor. Müşterilerin ve şoförlerin yasal taşıma sistemlerini tercih etmesi hem vergilendirme açısından hem de güvenlik açısından önemli."

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Cezaİstanbul Taksiciler Esnaf OdasıUber
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