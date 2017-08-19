İtfaiyeci usulüyle emekliye uğurlandı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında 25 yıl itfaiye personeli olarak çalışan Hüseyin Akkaya, son nöbetinde üzerine su sıkılarak uğurlandı.
Alınana bilgiye göre, meslek hayatı boyunca sayısız yangın ve kurtarmalarda görev alan Akkaya için çalıştığı İskitler Merkez İstasyonu'nda sürpriz bir uğurlama yapıldı.
Duygu dolu ve eğlenceli anların yaşandığı uğurlamada, arkadaşlarının bahçede çember içine aldığı Akkaya'ya 90 metrelik platform aracından su sıkıldı.
Akkaya, unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, arkadaşlarına teşekkür etti.