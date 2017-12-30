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İtfaiyeciler bu kez 'yakmaya' gitti

Çanakkale'de sobasını yakamadığı için yardım talep eden 81 yaşındaki kişiye, itfaiye ekipleri yardımcı oldu.

İtfaiyeciler bu kez 'yakmaya' gitti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin merkeze bağlı Güzelyalı köyünde oturan ve sobasını yakamadığı için yardım talep eden 81 yaşındaki kişinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yaşayan 81 yaşındaki Zafer Yiğit, soğuk hava nedeniyle sobasını yakıp ısınmak istedi.

Uzun süre sobasını yakamayan Yiğit, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerini arayıp yardım talebinde bulundu.

Kısa süre içinde eve gelen itfaiyeciler, sobasını yaktıkları Yiğit'e bunun nasıl yapılacağını da gösterdi.

"Evlatlar, sobamı yakmakta güçlük çekiyorum. Bana yardımcı olun"

Çok sayıda kedi ve köpek ile yaşayan Yiğit, kendisini soğuk havada mağdur bırakmayan ekiplere teşekkür etti.

İtfaiye Müdürü Olcay Runa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Yiğit'in kendilerini arayıp, "Evlatlar, sobamı yakmakta güçlük çekiyorum. 81 yaşındayım, sobayı tutuşturmayı başaramadım. Bana yardımcı olun." dediğini aktardı.

"Hep söndürmeyeceğiz, bu sefer de yakarız' dedim"

Buna duyarsız kalmadıklarını ve hemen harekete geçtiklerini ifade eden Runa, şunları kaydetti:

"Tabii bizler sürekli söndüren kısım olarak biliniriz. Böyle bir telefon gelince arkadaşlar da şaşırdı. Ben de arkadaşlara 'Hep söndürmeyeceğiz, bu sefer de yakarız' dedim. Konu insansa biz tabii ki mağdur etmeyiz. Ekiplerime hemen talimatımı verdim. Arkadaşlarım olay yerine gittiklerinde gördükleri manzara karşısında duygulanmışlar çünkü orada hayvanlar da varmış. Çok memnun olduk amcamızın ihtiyacını giderdiğimiz için."

Muhabir: Burak Akay

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