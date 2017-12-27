Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

İtfaiyecilerden kurtardıkları çocuğa ziyaret

- İtfaiye erleri, Ataşehir'de tek katlı gecekonduda dün çıkan yangında kurtardıkları 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı hastanede ziyaret etti

İtfaiyecilerden kurtardıkları çocuğa ziyaret

İSTANBUL (AA) - İtfaiye ekipleri, Ataşehir'de tek katlı gecekonduda dün çıkan yangında kurtardıkları Emir Soysuzlar'a (7) tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

Ataşehir İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak'taki tek katlı gecekonduda dün çıkan yangında evde mahsur kalan Soysuzlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Küçük Emir'i kurtaran itfaiyeciler bugün hastaneye giderek kendisini ziyaret etti. Emir'in ailesi ile de görüşen itfaiyeciler küçük çocuğa oyuncak itfaiye aracı hediye ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Soysuzlar'ın normal servise alındığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir Gecekondu YangınıEmir Soysuzlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5