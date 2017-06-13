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İtikaf için 4 bin 655 cami hazır

- Türkiye genelinde 4 bin 655 cami, ramazan ayının en önemli sünnetlerinden itikaf ibadeti için kapılarını açıyor

İtikaf için 4 bin 655 cami hazır

ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ - Diyanet İşleri Başkanlığınca, ramazan ayının en önemli sünnetlerinden itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 4 bin 655 cami hazırlandı.

Ramazan ayını daha anlamlı bir şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar, 15 Haziran Perşembe günü itikafa girecek.

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf" ibadeti, ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. İtikafa girenlere "mütekif" veya "akif" deniliyor.

Modern hayatın yoğunluğu içinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak görülen "itikaf" ibadeti, ramazanın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu sene ramazanda itikafa girilecek camiler belirlenerek, yurt genelinde 4 bin 655 cami itikafa girmek isteyenler için hazırlandı.

Ankara'da Kocatepe ve Maltepe camileri başta olmak üzere 107 camide, İstanbul'da da 285 camide itikafa girilebilecek.

Vatandaşlar, itikaf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

"ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan "cami bilgileri" bölümünden ülke, il, ilçe ve faaliyet türü seçimi yapılarak, camilerde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere ulaşılabiliyor.


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CamiDiyanet Işleri Başkanlığıİtikaf
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