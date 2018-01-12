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İtirafçı askerler, FETÖ elebaşının talimatlarını deşifre etti

İtirafçı olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski deniz üsteğmen ve eski astsubay ifadelerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Ergenekon operasyonları dönemindeki söylemlerini anlattı.

İtirafçı askerler, FETÖ elebaşının talimatlarını deşifre etti

KOCAELİ (AA) - Donanma Komutanlığı'nda görevliyken itirafçı olan eski üsteğmen ve eski astsubayın ifadeleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarını deşifre etti.

FETÖ üyesi olduklarını itiraf ederek Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olan eski Üsteğmen N.A. ve eski Astsubay B.A'nın ifadeleri ortaya çıktı.

Eski üsteğmen, emniyetteki ifadesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Ergenekon operasyonları dönemindeki söylemlerini anlattı.

Eski Üsteğmen N.A, 2011'de Gülen'i i ziyaret etmek için ABD'ye gittiğini belirterek, örgüt tarafından staj döneminde zorla kendisinin ABD'ye gönderildiğini savundu.

Önce ABD'nin Virginia eyaletine, oradan da Pensilvanya'ya geçtiğini anlatan N.A, buraya gitmek için irtibat kurduğu örgüt abisine görüşme için 100 dolar himmet parası aldığını söyledi.

Parayı vermeyenin görüşmesine izin verilmediğini aktaran N.A'nın, "Gülen'le görüştük. Gülen'in evindeyken Ergenekon operasyonları yoğun olarak yapılıyordu. Gülen'in evindeyken 2 kişinin konuşmasına tanık oldum. Gülen'e Türkiye'de alınacaklar var, ramazan nedeniyle gözaltılara ara vermelerini anlatıyordu. Gülen de 'Onlar zaten oruç tutmuyor, devam edelim.' dedi. 17-25 Aralık'tan sonraki seçimlerde Gülen dua dağıttı. 'AK Parti hükümeti kaybetsin.' diye dualar dağıtılıyordu. Gülen, duaların kabul olacağını ve AK Parti'nin seçimi kaybedeceğini anlatıyordu. AK Parti seçimi kazanınca Gülen, 'Cemaatin içindeki ikiyüzlüler yüzünden dualar kabul olmadı. İkiyüzlüler gidince dualarımız kabul olacak.' dedi." ifadesini kullandı.

"Deşifre olmamak için alkol alın"

N.A, örgüt içerisindeki mahrem abilerin AK Parti hükümeti için "Yahudi gibi yastık altında para biriktiriyorlar. Bunlara oy vermeyin." şeklinde konuşmalar yaptığını anlattı.

Eski Astsubay B.A da örgüt abilerinin alkol kullanmalarını istediğini aktararak, "Deşifre olmamak için alkol alın. Kalabalık yerlerde alkol alın ki kendinizi belli edin. Bir akşam otelde resepsiyon vardı, buraya katıldım. Örgüt abisini arayarak alkol alacağım bilgisini verdim. Örgütteki abiler, 'Abdeste gerek yok, namazı gözünüzle kılın, kendinizi belli etmeyin.' diyorlardı." dedi.

Daha önce FETÖ üyesi olduklarını itiraf ederek Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan N.A. ve B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.

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