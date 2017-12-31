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İTO Başkanı Oran:

- "Küresel ekonomi 2018'de, son 7 yılın rekorunu kıracak gibi görünüyor. Türk reel sektörü için 2018 şüphesiz pivot bir yıl olacak. Reel sektör 2018'deki fırsatları kaçırmayacak" - "Göreve başlar başlamaz dövizde gevşeme olacağını belirtmiştim. Şu anda gerileme oldu. Yeni yılda da devam edecek. Ümitvar olalım, TL'ye güvenelim"

İTO Başkanı Oran:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, küresel ekonominin 2018'de, son 7 yılın rekorunu kıracak gibi göründüğünü belirterek, "Türk reel sektörü için 2018 şüphesiz pivot bir yıl olacak. Reel sektör 2018'deki fırsatları kaçırmayacak." ifadesini kullandı.

Öztürk Oran, yaptığı yazılı açıklamada 2018 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Yeni yılın Türkiye ve dünyada fırsatlarla birlikte geldiğini aktaran Oran, "Satın alma gücüne göre bu yıl global büyüme yüzde 3,7'yi bulabilir ki; 2011'den bu yana yeni bir rekor kırılması demek. Bu tablo Türk reel sektörünün yatırım ufkunu daha da açıyor" yorumunu yaptı.

Oran, "Dinamik iç tüketim yapımız, Kredi Garanti Fonu desteğiyle bankalarda kredi artışı, donuklaşan bazı firmaların harekete geçirilmesi, risklere direnç kabiliyetimiz ve reel sektöre güven aşılayan güçlü tedbir ve imkanlar, 2018'de Türkiye ekonomisinin büyüme adımlarını hızlandıracağına işaret ediyor. Hedeflenen yüzde 5'lik büyümenin çok daha üstüne çıkacağımıza şüphemiz yok." açıklamasında bulundu.


- "Ümitvar olalım, TL'ye güvenelim"


Türk varlıklarının yabancı yatırımcı için büyük bir potansiyel oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Oran, "Dünya ekonomisi pozitif seyrediyor. 'En kötünün geride kaldığı' konusunda artık herkes hemfikir. En önemlisi, ekonomik ve siyasi risklere karşı dünyanın en dirençli ülkelerinden biriyiz. Yaşanan her olayda bunu ispat etmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Oran, döviz kurlarında son günlerde yaşanan gerilemeye dikkati çekerek, "Göreve başlar başlamaz dövizde gevşeme olacağını belirtmiştim. Şu anda gerileme oldu. Yeni yılda da devam edecek. Ümitvar olalım, TL'ye güvenelim." ifadelerini kullandı.

"Görüldü ki algı operasyonları, bunları yapanların ellerinde patladı" diyen Oran, kurların normal seyrine dönmesiyle, ihracatçıların yeni yılı ithal girdilerdeki üretim maliyeti avantajıyla karşıladıklarını vurguladı.

Oran, küresel ekonominin 2018'de, son 7 yılın rekorunu kıracak gibi göründüğünü belirterek, "Türk reel sektörü için 2018 şüphesiz pivot bir yıl olacak. Reel sektör 2018'deki fırsatları kaçırmayacak." bilgisini verdi.


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İstanbul Ticaret OdasıÖztürk Oran
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