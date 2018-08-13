İTO'dan reel sektörün kredi yapılandırmasında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kur üzerinden yürütülen spekülatif atağa karşı, reel sektörün finansman desteğiyle güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, kredi yapılandırmasında "KGF'yi devreye alma", bankalara Merkez Bankası'nın bugün artırdığı teminat yönetiminde esnekliği eksiksiz şekilde reel sektöre yansıtma çağrısında bulundu.

Avdagiç, kur riskini taşıyan firmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Reel sektörün mevcut kredilerini yeniden yapılandırma talebi var. Üretimi, ihracatı olan ve döviz kurlarındaki artıştan olumsuz etkilenen firmaların kredileri yapılandırılırken, KGF bu yeniden yapılandırmalara teminat versin. Bu sayede mevcut kredilerin vadesini ve faiz oranını makul seviyelere çekmek daha mümkün hale gelecektir."



Avdagiç, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararlarla piyasanın ilk hassasiyetine, olası likidite ihtiyacına olumlu bir yanıt verdiğini belirterek, "Bu yaklaşımın bankalar tarafından tam ve eksiksiz dikkate alınmasını bekliyoruz. Bu süreçte bankaların reel sektöre karşı tutumunu yakından takip edeceğiz." bilgisini verdi.

Merkez Bankası nasıl bankalara teminat yönetiminde esneklik sağladıysa, bankaların aldığı bu esnekliği "eksiksiz" şekilde reel sektöre yansıtması gerektiğini kaydederek, Türkiye'ye karşı sistematik ve çökertici bir spekülatif atağın yürütüldüğü ortamda, atılan adımların etkisini ise hemen bugün beklemenin doğru olmadığını vurguladı.

Avdagiç, kur üzerinden yürütülen spekülatif atağa karşı, reel sektörün finansman desteğiyle güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları aktardı:



"Ekonomi yönetimi kontrolün kendisinde olduğunu göstermiştir. Piyasa karşılığı olan kararlar alınmıştır. İnanıyoruz ki likiditeye yönelik adımlar, ilave tedbirlerle desteklenince etkisi çok daha fazla olacaktır. Bu dönem riski yönetme dönemidir. Reel sektör olarak karşı tedbir alacak imkanlarımız var. Bu dönem sermaye yeterliliğimizi iyi yöneteceğiz, likiditemizi iyi düzenleyeceğiz. Panik havası estirmek isteyenlere prim vermeyeceğiz. Bankalara da burada önemli bir rol düşüyor. Bankaların piyasayı olumlu etkileyecek adımlar atmalarını bekliyoruz."