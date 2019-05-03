İTO’nun girişimcilik merkezine büyük ödül

Girişimciliği desteklemek amacıyla İstanbul Ticaret Odası’nın kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), bu kez bir girişim hikayesi olarak ödüle layık görüldü. BTM’nin ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.



İTO Başkanı Avdagiç:



- “Girişimcilik merkezimiz BTM’nin ödüle layık görülmesi çok anlamlıdır. Türkiye’nin geleceği, büyük hayal ve düşüncelerimizin ticarileşmesiyle büyüyecektir”



- “BTM yeni fikir ve girişimcileri ekonomimizle buluşturmaya devam ediyor. Bu ödül de gösteriyor ki, Türk unicornunu çıkarmaya çeyrek kaldı”



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından organize edilen Oda/Borsa proje yarışmasının sonuçları, TOBB 75’inci Genel Kurulu’nda açıklandı.



Sektörel Gelişim, Mesleki Eğitim ve İstihdam, Sosyal Sorumluluk, Girişimcilik, Ar-Ge ve İnovasyon/Üniversite Sanayi İşbirliği, Dış Ticaret, Kurumsal Kapasite ve Altyapı ve Diğer olmak üzere 8 ayrı kategoride ödül verildi. Bu amaçla TOBB Genel Kurulu’nda bir ödül töreni düzenlendi. Türkiye’deki oda/borsalardan 100’ü aşkın projenin dahil olduğu yarışmada ödüle layık görülenler, 10 bölge oda/borsa genel sekreterliğinin oyları ile belirlendi.



Yapılan oylama sonucunda ‘Girişimcilik’ dalında verilen ödülü, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik etmek amacıyla kurduğu ve faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi aldı.



Girişimcilik Ödülü’nü İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan törende İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran, İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu ve BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da bulundu.



“300 GİRİŞİMCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”



İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki yıl önce kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin, yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin hayallerine ortak olduğunu belirtti. Avdagiç, BTM’nin hali hazırda 120 civarı girişime ve 300 civarında girişimciye ev sahipliği yaptığı bilgisini verdi.



Şekib Avdagiç, “Girişimcilik merkezimiz BTM’nin ödüle layık görülmesi çok anlamlıdır. Türkiye’nin geleceği, büyük hayal ve düşüncelerimizin ticarileşmesiyle büyüyecektir. BTM yeni fikir ve girişimcileri ekonomimizle buluşturmaya devam ediyor. Bu ödül de gösteriyor ki, Türk unicornunu çıkarmaya çeyrek kaldı” dedi.

Avdagiç, BTM’de 2 yıllık süre zarfında yatırımcı karşısına çıkarılan 100'e yakın girişimci içinde 12 startup şirketinin toplam 52.5 milyon lira değerleme ile yatırım almayı başardığını belirti. Avdagiç, Türkiye’nin start-up’lar dahil, yerli ve milli üretim için Ar-Ge’yi ticari mala dönüştürecek oryantasyonu başarmamız gerektiğini vurguladı.

