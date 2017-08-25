İTÜ güneş arabası ekibi TİKA'da

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) güneş arabası ekibi, tasarlayıp ürettikleri araçla TİKA'yı ziyaret etti.

Aralarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de bulunduğu 21 kişilik İTÜ güneş arabası ekibi, ekim ayında katılacağı yarışma öncesi TİKA'ya geldi.

TİKA Başkanı Serdar Çam, ziyarete gelen ekibe yaptığı açıklamada, projenin geliştirilmesine destek veren gençlere ve diğer tüm sponsorlara teşekkürlerini ileterek TİKA'nın bu bilim projesine destek vermesinden gurur duyduğunu söyledi.

Ekimde yapılacak "World Solar Change" yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek ekibe de ayrıca başarılar dileyen Çam, başarılı olacaklarına olan inancını dile getirdi.

Güneş enerjisi ekibinde yer alan Ömer Nezih Atalay ve Yunus Emre Çiçek, daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 12 takım arasında ilk dörde girdiklerini hatırlatarak özellikle bu projeye destek veren Bayraktar ailesi, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve TİKA'ya teşekkür etti.

İTÜ bünyesinde 2004'ten bu yana çalışmalarını sürdüren, ulusal ve uluslararası anlamda birçok başarıya imza atan İTÜ güneş arabası ekibi, ürettikleri yeni güneş arabasını ve bu araçta kullandıkları yerli teknolojileri 8-15 Ekim tarihleri arasında Avustralya'da düzenlenecek, 1987'den beri devam eden "World Solar Change" etkinliğine TİKA'nın desteği ile katılacak.











