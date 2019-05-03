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İTÜ Kariyer Günlerinde Uyumsoft standına yoğun ilgi 

Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft, 29- 30 Nisan tarihleri arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “İTÜ Kariyer 101 – Staj ve İstihdama Giriş” organizasyonuna katıldı.

İTÜ Kariyer Günlerinde Uyumsoft standına yoğun ilgi 
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İTÜ’lü mühendislik öğrencileri, Uyumsoft standına yoğun ilgi gösterdiler. Ağırlıklı olarak staj başvurusu ve staj içeriği hakkında bilgi alan gençler, aynı zamanda yarı zamanlı çalışma koşulları hakkında bilgi edindiler. 2 gün süren İTÜ kariyer günlerinde, Uyumsoft’un standına uğrayan yüzlerce öğrenciye, kurumsal kaynak planlama (ERP) ve staj süreci dahil yazılım sektörü hakkında genel bilgilendirmede bulunuldu ve staj yapma talebinde bulunanların staj başvuru kayıtları alındı.  

Türkiye’nin İnovasyon Döngüsü Lideri Uyumsoft

İş dünyasının teknolojik dönüşümüne rehberlik etmek üzere 22 yıl önce yola çıkan Uyumsoft, işe ve insana değer katan çözümler üreterek, son 5 yıldır, her yıl ortalama %30’un üzerinde büyüme gösteriyor. Global inovasyon trendinin lideri olan ve yıllık gelirinin %31’ni ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine ayıran Uyumsoft, HAVELSAN’ın en iyi yazılım firmaları kategorisi olan A-Grubu tedarikçi listesinde yer alıyor. 

Geçtiğimiz 7 ayda insan kaynağını yaklaşık %20 artıran Uyumsoft’un İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’deki 6 ofisinde 200’ün üzerindeki çalışanı ve ekosistemindeki 250’yi aşkın iş ve çözüm ortağı bulunuyor. 

UyumERP, UyumHRM, EkoTicari&EkoHR gibi çözüm ve hizmetleriyle yurtiçi ve yurtdışı 500’ün üzerindeki ERP projesini yerinde kurulum, bulut ve  mobil platformlarda başarıyla hayata geçiren Uyumsoft, ayrıca e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter vd) uygulamaları, Banka Bakiyem ve Uyumpos gibi bulut tabanlı çözümleri ile 10 binin üzerinde müşterisine hizmet vermeye devam  ediyor. 

İTÜ kariyer günlerine farklı sektörden katılım oldu 

İTÜ kariyer günlerine, yazılım, enerji, lojistik, ulaşım, otomotiv, tekstil, baskı mürekkep ve eğitim gibi birçok sektörden firmalar katıldı. Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’nin yanı sıra katılan firmalar arasında, Türk Hava Yolları (THY), Commenics, Toyota Boshoku Türkiye, Ceva Holding, Karbel Group, Boehlerit, Tümad, Aiesec, Lignadecor, Siegwerk, Redpine Software, Hitit Bilgisayar Hizmetleri, Beyçelik Holding, Aksa Jenaratör, Yapıray, Smartpro, Shirt by Shirt, Careem belirtilebilir.  

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HAVELSANİstanbul Teknik ÜniversitesiUyumsoftItü
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