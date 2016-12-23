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İTÜ Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi açıldı

- Merkezde, İTÜ Maden Mühendisliği öğrencileri maden güvenliği, açık işletme, cevher hazırlama ve patlayıcı madde gibi uygulamalı dersler görecek - Yaz dönemlerinde de hizmet verecek merkezin, ilerleyen süreçte diğer üniversitelerin fakültelerine de açılması düşünülüyor

İTÜ Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Mühendisliği öğrencilerinin pratik eğitim alabilmesi amacıyla hayata geçirilen Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi açıldı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, merkez, Sarıyer'deki Akdağlar Agrega Maden Ocağı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Burada eğitim alacak maden mühendisliği öğrencileri, maden güvenliğini artırıcı önlemler, açık işletme, cevher hazırlama, patlayıcı madde gibi dersleri uygulamalı görmenin yanında, staj ve bitirme çalışmalarını da yapabilecek.

Türkiye'nin tüm maden mühendisliği bölümlerinin, ilgili derneklerin ve madencilik alanındaki uzmanların buluşma, uygulama ve eğitim merkezi olması beklenen tesisin açılışına, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, binayı tahsis eden Akdağlar Agrega Maden Ocağı temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda şirket temsilcisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

- "Öğrenciler pratik yapma imkanı bulacak"

Açılışta konuşan Rektör Karaca, merkezin Türkiye'de ilklerden biri olma özelliği taşıdığını belirtti.

İTÜ olarak burada "sanayi-üniversite" iş birliğinin iyi bir örneğini sergilediklerini aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Türkiye'de madencilik fakülteleri teorik anlamda eğitimler veriyor fakat sektöre giren öğrencilerin karşılaştıkları tecrübeler çok farklı oluyor. Teorik ve pratik arasındaki bu açığı uygulama merkezleri aracılığıyla en aza indirmeye çalışıyoruz. Buradaki merkezimizde birinci sınıftan son sınıfa kadar öğrencilerimiz teorik eğitimin yanı sıra ağırlıklı pratik yapma imkanı bulacak. 60 öğrenci kapasiteli uygulama merkezimiz, üniversitelerimizin tatil dönemlerinde bile aktif faaliyet gösterebilecek. Özellikle yaz dönemlerinde vardiyalı kullanma imkanımız da olacak. Merkezimizde iş güvenliği konusunda da çok ciddi önlemler alındı. Öğrencilerimizin eğitiminin yanı sıra güvenliği de her şeyden önce geliyor."

İTÜ Maden Fakültesi ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural da merkezin açılmasıyla 5 yıllık hayalinin gerçekleştiğini anlattı.

Projenin hayata geçme sürecinin meşakkatli olduğunu vurgulayan Kural, üniversiteye bu merkezi kazandırmak için 5 yıldır yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Kural, merkezde öğrencilerin teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim alma şansı da bulacağını dile getirerek, söz konusu merkezin tüm madencilerin bir buluşma noktası olmasını umduklarını anlattı.

- Şimdilik sadece İTÜ öğrencileri eğitim görecek

Merkez, Ayazağa'da Akdağlar Agrega Maden Ocağı içerisinde eski bir taş binanın restore edilmesiyle kuruldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Sarıyer Belediyesinin desteğiyle açılan merkezde, İTÜ Maden Mühendisliği öğrencileri maden güvenliği, açık işletme, cevher hazırlama ve patlayıcı madde gibi uygulamalı dersler görecek.

Yaz dönemlerinde de hizmet verecek merkezden sadece İTÜ öğrencileri faydalanabilecek. İlerleyen süreçte merkezin diğer üniversitelerin fakültelerine de açılması düşünülüyor.

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