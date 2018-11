İTÜ Magnet 40 ülkeden 300 girişimciyi ağırladı

İSTANBUL (AA) - Dünyaya açılacak yeni teknolojilerin çekim merkezi olan İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi, Startup İstanbul kapsamında 40 ülkeden 300’ü aşkın girişimci ve konuşmacıya ev sahipliği yaptı.

İTÜ MAGNET'ten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında yurt dışından gelen başarılı girişimcilere; Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi, girişimlerini büyütmelerine yardımcı olacak fırsatlar aktarıldı.

İTÜ MAGNET’te düzenlenen etkinlikte İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, "Growing Your Startup in Istanbul: Tips and Opportunities (Girişiminizi İstanbul’da Büyütmek: İpuçları ve Fırsatlar)" başlıklı sunum yaptı.

Tunçalp, milyonlarca insanın yaşadığı dinamik ve genç bir şehir olan İstanbul'un aynı zamanda kaliteli Ar-Ge projelerinin doğduğu bir lokasyon olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Küresel Girişimcilik Endeksi’ne göre Türkiye 137 ülke arasında 37’nci sırada yer alırken, yenilikçilik anlamında ise çok daha üst sıralardayız. Ülkemizde melek yatırım, girişim sermayesi ve özel sermaye yatırımları toplamda 177 milyon dolar seviyelerine yükseldi. Bu anlamda teknoloji tabanlı bir girişiminiz varsa, devlet desteklerinden ve her ölçeğe entegre edilmiş programlarımızdan yararlanabilmek için sizleri İTÜ ARI Teknokent’e bekliyoruz. Girişiminize İstanbul’da başlamak ve dünyaya açılmak doğru bir karar olacaktır."







- "Girişimciler dünyaya İstanbul’dan açılacak"





Dünyanın dört bir yanından gelen girişimcileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Tunçalp, "300’ü aşkın girişimci ve konuşmacının ülkemizdeki girişimcilik fırsatlarını görmeye gelmesi büyük bir gurur kaynağı. İTÜ, girişimcilik ekosistemi ve İTÜ ARI Teknokent’i ile dünyanın en başarılı girişimcilik ortamlarından birine sahip." ifadelerini kullandı.



Tunçalp, şunları kaydetti:

"Startup İstanbul’un finaline kalmaya hak kazanan başarılı girişimcilere İTÜ MAGNET’li olma fırsatı veriyoruz. Böylelikle girişimciler kendi ülkelerindeki teknolojileri Türkiye’ye getirirken; İstanbul gibi girişimcilik ekosisteminin kalbi bir şehirde büyüyerek dünyaya açılacak. Globale açılan girişimcilerin merkezi olması amacıyla kurduğumuz İTÜ MAGNET’in Türkiye’den dünyaya sinerji yayan teknolojilere ev sahipliği yapmasından büyük bir heyecan duyuyoruz."



Verilen bilgiye göre, İTÜ MAGNET başlangıç yatırımını almış veya ürettiği gelir ile emsal kaynak yaratabilen, büyüme aşamasına geçmek veya daha da büyümek için VC seviyesinde yatırım almak üzere desteğe ihtiyaç duyan girişimci firmaların ileri aşama merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İTÜ MAGNET’e geçen bir yıl içerisinde 60 firma katıldı. Teknoloji alanında faaliyet gösteren bu firmalar toplamda 20 milyon TL’lik ciroya ulaştı.