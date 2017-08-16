İTÜ'den eğitim reformu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), tüm eğitim programlarını dünyada en modern yaklaşım olarak kabul edilen "ders planı tasarımı" çerçevesinde yeniledi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, mühendislik ve mimarlık eğitiminin dünyada farklı yönlere gitmesiyle ilgili neler yapılabileceğinden hareketle 4 eğitim şurası düzenledi.

Yapılan araştırma ve tartışmalar sonucunda İTÜ, tüm eğitim programlarını dünyada en modern yaklaşım olarak kabul edilen "ders planı tasarımı" (curriculum design) çerçevesinde yeniledi.

Buna göre, İTÜ'de her öğrenci kodlama öğrenecek, danışman hocalarla görüşecek ve eğitim süreçleri iş dünyasına uygun yeniden tasarlanacak.

Bu kapsamda, İTÜ'deki 60 program tek tek ele alınarak ders planları yeniden tasarlandı ve tüm programların ortak dille hareket etmesi sağlandı.





- Öğrenci ve tasarım odaklı eğitim





Reform çerçevesinde, İTÜ'deki tüm programlara "Akademik Danışmanlık" dersi eklendi. Akademik dönem içinde her çarşamba saat 15:30-17:30'te tüm programlarda öğrenciler, danışman hocalarıyla buluşacak.

Bu derste öğrenciler ile danışmanları arasında dersliklerin ötesine geçen yapıcı bir ilişkinin kurulması hedefleniyor. Dersler sınıflarla kısıtlı kalmayıp öğretim üyelerinin odalarında, kampüslerin farklı yerlerinde, özel gezilerde, bahçelerde ve çeşitli misafirlerin katılımıyla yapılabilecek. Böylece öğrencilerin sorunlarına bireysel ve ortak çözümlerin geliştirilmesi sağlanacak.

Ders planları ise güncel koşullar ve gelecek eğilimlerinin gerektirdiği şekilde girişimcilik, inovasyon, kalite, proje yönetimi, çevre konulu derslerle programlar zenginleştirildi. Her programa "Python", "kodlama dersi" ve "bilgisayar uygulamaları veri değerlendirme" dersleri eklendi.

Dünyanın bilgisayar gelişimi, kullanımı konusundaki gelişmelere paralel olarak bilgisayar dersleri tamamen güncellendi. Programlarda yer alan insan ve toplum bilimleri, sanat, beden eğitimi grubu kapsamındaki genel eğitim derslerinin yaklaşık yüzde 20 düzeyinde olması yapılandırıldı.

Ayrıca programların nitelikleri dikkate alınarak, genel eğitim derslerinin ötesinde iş güvenliği, iş hukuku, ekonomi gibi alanların ders planlarında yer alması sağlandı.

Tüm programlara bir yıl süreyle temel bilim dersleri konularak, dünya çapında akreditasyonun temel koşulu da gerçekleştirildi. Böylece programlar arasındaki ortak ders sayısı da artırıldı.





- "Hedefimiz eğitimde yenilik"





İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hedeflerinin eğitimde yenilik olduğunu belirtti.

İTÜ olarak bir süredir geleceğin mesleklerinin neler olduğu konusunda görüşlerini paylaştıklarını aktaran Karaca, "Güncel ve gelecek eğilimlerini yakalamak için ders programlarının ve öğrencilerle ilişkilerin yeniden tasarlanması olmazsa olmazdır." ifadelerini kullandı.

Karaca, yeni danışmanlık sistemi, ders planlarındaki tasarım, temel bilimler, inovasyon, çevre ve girişimcilik odaklı yapılandırmalar ile önemli bir reforma imza atıldığını vurguladı.

Tüm programlardaki Mühendislik Tasarımı I ve II derslerinin birinci döneminin proje sunumu odaklı, ikinci dönemi ise Ar-Ge ve laboratuvar çalışmaları gibi uygulama odaklı olarak tasarlandığını belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz zaten dünyada en yüksek sayıda akredite bölüme sahip sayılı üniversitelerden. Akredite olmuş bir üniversiteden mezun olan bir öğrenci, dünyanın her yerinde istediği an istediği noktadan itibaren eğitimine devam etme hakkına sahip. Bu, öğrencilerimize sağladığımız en önemli olanaklardan bir tanesi. Yeni yapılanmamızla birlikte öğrencilerimiz hem ülkemizde hem de dünyada geleceğin belirleyicileri olma donanımına sahip oluyor."



