İTÜ'lü öğrencilerden

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneğine (AGD) üye bir grup İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi, yılbaşına yönelik yapılması planlanan kutlamaları protesto etti.

İTÜ Maçka Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu önünde toplanan grup adına açıklama yapan Gökhan Balcı, İslam topraklarında yaşam savaşı olduğunu belirterek, yılbaşı heyecanına ortak olunamayacağını ifade etti.

Dünyada yaşanan sorunlara işaret eden Balcı, şunları kaydetti:

"Müslüman kardeşlerimizin üzerine bombalar yağarken, sen eğlenemezsin. Kardeşlerin açlıktan ölürken, İslam medeniyetinin tesis edildiği topraklardan, öz yurtlarından, vatanlarından kaçmak zorunda kalıp denizlerin bilinmezliklerinde kaybolurken veya minicik bir yavrunun bedeni kıyımıza vururken sen eğlenemezsin. Halep, Şam, Bağdat kan gölüne çevrilmişken, Mısır'ın seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi Mısır zindanlarında tutulurken, Bangladeş'te Müslüman kardeşlerin zalim yönetim tarafından tek tek idam edilirken, Arakan'daki kardeşlerimiz zulüm içinde inlerken, hele de vatanımızın her bir köşesinde bombalar patlarken sen yılbaşı kutlayamazsın."

Zaman zaman tekbir getiren gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.