İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinden oluşan "İTÜ Rover Takımı" ilk kez katıldığı Üniversitelerarası Robotik Araç Yarışması'nın (URC) finalinde dördüncülük kazanarak Türkiye'yi temsil etti.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, ilki 2007'de gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 13 ülkeden 82 takım başvurdu. İTÜ Rover Takımı, tasarlayıp ürettiği "Altınay Mars Kaşifi" isimli araçla bilim kategorisinde dördüncülüğe yerleşti.

Teknolojik olarak dünyanın önde gelen birçok ülkesini geride bırakan takım 7 farklı ülkeden gelen ilk 13 takım arasına adını yazdırmayı başarırken, Missouri Üniversitesi ekibi birinci old.

URC yarışmaları, ABD'nin Utah eyaletinde "Mars Çölü" adıyla anılan, kızıl gezegenle benzer zemine sahip ve gelecekte uzayda kullanılacak yeni nesil araçların denemelerinin yapıldığı alanda gerçekleştirildi.

Dünyanın en saygın üniversitelerarası bilim etkinliklerinden sayılan URC'ye katılmayı başaran İTÜ Rover Takımı, Altınay Havacılık ve İleri Teknolojileri biriminin sponsorluğunda yarışmaya seçilen ilk Türk ekibi oldu.

Altınay Grubu, takıma maddi yardımın yanı sıra pil, haberleşme, mekanik tasarım, ve otonom sürüş gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı, ve üretim desteğinde bulundu.

Türk üniversitelerinden öğrencilerin böylesine önemli bir uluslararası platformda yarışmalarının önemine değinen Altınay Grup Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Serhat Oran, İTÜ'lü gençlerin Türkiye adına çok önemli bir başarıya imza attığını belirtti.

Bu yarışmaya üniversitelerin büyük kısmının yaklaşık 6 yıldır katıldığını, pek çoğunun araçlarını her yıl geliştirip modifiye ettiğini dile getiren Oran, şunları söyledi:

"Nitekim, İTÜ Rover Takımı URC'ye ilk kez katılan takımlar arasında açık arayla birinci geldi. Dolayısıyla başta takım kaptanı Tunç Türker'le birlikte tüm takım üyelerinin burada bulunmaları bile bizim ve ülkemiz için gurur kaynağıdır. Millileştirme çabalarının önemi öne çıktığı günümüzde ülkemizin geleceğinin teminatı olan İTÜ ve diğer üniversitelerde yetişen gençlerimiz, Türkiye için önemli bir insan kaynağı oluşturmaktadır."