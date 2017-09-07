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İÜ AUZEF kayıtları başlıyor

- Tüm üniversite öğrencileri ve mezunları, 11 Eylül - 6 Ekim'de İÜ'ye online kayıt olabilecek

İÜ AUZEF kayıtları başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıtları 11 Eylül-6 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İÜ "Aramıza Sınav Girmesin" sloganı ile tüm üniversite öğrencilerine ve mezunlarına kapılarını sınavsız açıyor.

Sınavsız-evraksız kayıt imkanı ve Türkiye'nin neredeyse her ilinde yer alan sınav merkezi ile fark yaratan İÜ AUZEF kayıtları 11 Eylül'de başlayacak.

Tüm üniversite öğrencileri ve mezunları, 11 Eylül - 6 Ekim'de "http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/" adresinden İÜ'ye online kayıt olabilecek.

Herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun ya da bir lisans veya ön lisans programında okuyanlar, İÜ'nün sınavsız kayıt fırsatından faydalanabilecek. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, ikinci bir üniversite okumak isteyenler AUZEF kapsamında yer alan 6 lisans ve 6 önlisans programlarından birine kayıt yaptırarak İÜ öğrencisi olabilecek.

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