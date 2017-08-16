İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ), yükseköğrenim alanında etkili değerlendirme otoritelerinden biri kabul edilen Jiao Tong Üniversitesi'nin her yıl hazırladığı "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" listesinde 415. sırada yer aldlı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Şhangay kentindeki Jiao Tong Üniversitesi, her yıl hazırladığı "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" sıralamasının 2017 listesini açıkladı.

Listeye, Türkiye'den tek üniversite olarak İstanbul Üniversitesi 415. sıradan girdi. Üniversite, mezunların başarısına göre 79, bilimsel yayın sayısına göre 293, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre 340. oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitenin ulusal ve uluslararası birçok farklı listelerde ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Üniversitenin başarısını disiplinli, programlı ve bilim odaklı çalışmasına borçlu olduğunu aktaran Ak, şunları kaydetti:

"Ranking kuruluşları farklı alanlara, farklı göstergeleri dikkate alarak bu sıralamaları yapıyorlar. Hepsi prestijli kuruluşlar. İstanbul Üniversitesi olarak hepsini dikkate alıyoruz. Takip ediyoruz. Bilimsel ve akademik çalışmalara, sosyal sorumluluk projelerine, uluslararasılaşmaya, inovatif fikirlere önem veren, birçok mezunu olan bir üniversiteyiz. İstanbul Üniversitesi, ülkemizi dünyada da en iyi şekilde temsil etmektedir. Bu başarı hepimize aittir. Öğretim üyelerimize özgür bir araştırma ortamı, bilimsel ve akademik çalışmalara ise tam destek verdik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Bu başarıya imza atan özverili hocalarımızı, onlara destek veren idari personelimizi ve tüm bu çalışmalarımızın motivasyon kaynağı olan öğrencilerimizi kutlarım."

- Listeye 13. kez girdi

Jiao Tong Üniversitesi'nin 2003'ten beri yaptığı "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" sıralamasına ilk defa 2003'te giren İÜ, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve son olarak 2017 yılında da başarısını sürdürerek sıralamada yer aldı.

İÜ, "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" sıralamasına 13. defa giren tek Türk Üniversitesi oldu.