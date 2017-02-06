İÜ kimya alanında 2 yeni patent aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinin öğretim üyelerinin çabalarıyla hayata geçirilen 2 buluşun daha patenti alındı.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, İÜ öğretim üyelerinin, İÜ Bilimsel Araştırma Projesi Koordinasyon Birimi tarafından destekli çalışmaları sonucu, geçen aylarda 2 buluşun 20 yıl korumalı incelemeli patent tescilinin ardından, "Antibakteriyel Güneş Koruma Etkili Toksik Olmayan Nano Yapılı Katkı Maddesi" ve "Antibakteriyel Kitosan/Fe-Silika Nanobiyomalzemesi" isimli 2 yeni patent almaya daha hak kazandı.

Patenti alınan 2 buluş, İÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Fiziksel Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayben Kilislioğlu, Doç. Dr. Tuba Şişmanoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Selcan Karakuş'un yanı sıra doktora öğrencileri Ezgi Tan, Gizem Akdut ve Merve İlgar'ın da yer aldığı araştırma ekibince geliştirildi.

- "Çok sağlam bir yapı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ayben Kilislioğlu, patenti alınan nano yapıların geliştirilmesinde, kuvvetlendirilmiş ses dalgalarının kullanıldığını belirtti.

Tescil edilen nano yapıların ticari ürüne dönüştürülebilmesi için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kilislioğlu, şunları kaydetti:

"Elde edilen yeni malzemelerde, 300 mm civarında ZnO tanecikleri ile çinkonun bir mineraline rastladık. Rastladığımız bu mineral bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü bu mineral, ancak çok yüksek basınç ve sıcaklıklarda çinko ile silikanın bir araya gelmesiyle ancak meydana geliyor. Bu minerale, elmasın oluştuğu yerlerde ya da meteorların çarptığı yerlerde rastlanabiliyor. Dolayısıyla çok sağlam bir yapı. Bunun laboratuvar koşullarında nasıl oluştuğuna yoğunlaştık ve bunu sağlayanın ses dalgaları olduğunu bulduk. Ses dalgaları, yüksek enerjili kimya ile çözeltilerde olağan dışı mekanizmalar oluşturabiliyor."

Yrd. Doç. Dr. Selcan Karakuş ise "Hastalık yapıcı bakterilere savaş açtık. Geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Teknolojiyi üreten ve teknoloji pazarında yarışan bir ülke olmamız için çalışmalarımızı gece gündüz özveriyle sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



