İÜ'den Arnavutluk Cumhurbaşkanı'na fahri doktora unvanı

İSTANBUL (AA) - Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyi desteklediğini belirterek, "Sizinle birlikteyiz ve sizin yanınızdayız. Sizin acınız bizim acımızdır, tüm insanlığın acısıdır. Terörün rengi ve dini yoktur. Terör tüm özgürlüklere ve barışa saldırıdır. Bu nedenle terörle topyekun mücadele etmeliyiz." dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törende, Bujar Nishani'ye fahri doktora unvanı verildi.

Törende Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, fahri doktora unvanı verilmesinin gerekçesini okudu.

Türkiye'nin Arnavutluk ile ortak kültürel ve tarihi bir geçmişi olduğunu vurgulayan Sözüer, "Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'ye karşılıklı ilişkilere verdiği destek ile hukuk ve kardeşliğe yönelik hizmetlerden ötürü fahri doktora unvanını takdim ediyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak ise konuşmasında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani'nin bu unvanla artık İÜ'lü olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde yaşayan Arnavut kökenli kardeşlerimiz bizler için kültürel bir zenginlik. Tiran ve İşkodra'daki Yunus Emre Enstitülerimizle Ankara'daki Şemseddin Sami Fraşeri Arnavut Kültür Merkezi, iki ülke arasında eğitim, kültür ve sanat alanında birçok iş birliğine vesile oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Nishani'nin temelini 13 Mayıs 2015'te attıkları Tiran Namazgah Camisi iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğun nişanesidir." diye konuştu.

Türkiye ile Arnavutluk arasında 2008'de eğitim alanında atılan ilişkileri daha da artırmayı hedeflediklerini aktaran Ak, şu bilgileri verdi:

"Uluslararasılaşma hedeflerimizden biri Balkanlardaki ülkeler ile lisansüstü eğitim iş birliklerimizi arttırmak. İÜ'de eğitim gören 69 Arnavut öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerin yarıya yakını sosyal bilimler ve sağlık bilimleri enstitülerimizde lisansüstü eğitim alıyor. Lisans düzeyinde 22 fakültemizin 15'inde Arnavut öğrencilerimiz var. Bu sayıyı arttırmak hedeflerimizden birisi. İÜ olarak yükseköğretim alanında her türlü iş birliğine ve yardıma hazırız."

Prof. Dr. Mahmut Ak, konuşmasının ardından Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'ye cübbe giydirerek, "Fahri Doktora Diploması"nı takdim etti. Nishani'ye Prof. Dr. Sözüer tarafından İÜ Rozeti takıldı.





- "Gurur duydum"

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, İÜ'de olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Burada bulunmaktan ve adıma verilen fahri doktora unvanından dolayı büyük minnet duyuyorum. Bu fahri doktora unvanı beni onurlandırıyor ve bana büyük bir sorumluluk getiriyor." dedi.

Terör saldırılarında hayatını kaybedenleri anan Nishani, "Ülkem ve vatandaşlarım adına söylemem gerekir ki, teröre karşı verdiğiniz mücadeleyi destekliyoruz. Sizinle birlikteyiz ve sizin yanınızdayız. Sizin acınız bizim acımızdır, tüm insanlığın acısıdır. Terörün rengi ve dini yoktur. Terör tüm özgürlüklere ve barışa saldırıdır. Bu nedenle terörle topyekun mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bujar Nishani, Arnavutluk Cumhuriyeti olarak ilk kez böyle bir dereceyle onurlandırıldıklarını belirterek, "İÜ'de eğitim almış pek çok mezun, Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinde geçmişten günümüze aktif rol oynuyor. Tarihin bütün dönemleri, Türk-Arnavut güçlü dostluğunun örnekleriyle dolu. Biz Türkiye'yi daima çok yakın müttefikimiz olarak görüyoruz. Tarihin en zor dönemlerinde bile yan yana yer aldık." diye konuştu.

Tören, Nishani onuruna verilen kokteylle sona erdi.