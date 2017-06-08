IUS'tan Bosnalı öğrencilere burs müjdesi

SARAYBOSNA (AA) - ALDİJANA HADZİC - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk ve Bosnalı girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), okula kabul edilecek Bosnalı öğrencilere en az yüzde 50 burs verecek.

IUS Rektörü Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin tarihi ve sunduğu imkanlar hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in ülkedeki eskimiş üniversite modeline alternatif oluşturmak amacıyla Türkiye'den talebi üzerine kurulduğunu anımsatan Türe, IUS'un Türkiye için büyük önem taşıyan stratejik bir proje olduğunu söyledi.

Türe, üniversitenin Türk ve Bosnalı işadamları ve siyasetçilerden oluşan bir vakıfla kurulduğunu aktararak, "İlk mezunlarımızı 2009 yılında verdik. Geçtiğimiz 8 yıl içerisinde 55 farklı ülkeden bin 300 mezun verdik." dedi.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilere yeni imkanlar sunduklarını belirten Türe, ilerleyen dönemde üniversite bünyesinde tıp fakültesi de açmayı planladıklarını ifade etti.

Türe, uluslararası bir üniversite oldukları için eğitim dilinin de İngilizce olduğunu kaydederek, "Bu bağlamda, başarılı bir İngilizce hazırlık okulu kurduk. İngilizceyi o dilde eğitim-öğrenim yapacak düzeye getirmeden kimseyi hazırlık okulundan geçirmiyoruz. O konuda standartlarımızdan hiç taviz vermedik." ifadelerini kullandı.

- Yeni bursluluk sınavı 14 Haziran'da

Geçen yıl ikinci kez rektörlük görevine getirilen Türe, Bosnalı öğrencileri üniversiteye kendi sınavları ile kabul ettiklerini belirterek, "Bu sınavı yapmamızın iki temel amacı var: Öğrencileri belli bir şekilde sıraya dizerek onlara doğru bursları teklif etmek ve öğrencileri doğru programlara yerleştirmek. Bu sene de iki sınav yaptık. İlk iki sınavı kaçıranlar için 14 Haziran'da bir kez daha sınav yapacağız." dedi.

Türe, üniversiteye kabul edilecek Bosnalı her öğrenciye en az yüzde 50 burs sağlanacağını vurgulayarak, "Yüzde 100 burs verdiğimiz çok sayıda öğrenci de var. Burslarımızı öğrencilere cömertçe dağıttık." diye konuştu.

Türkiye'den gelmek isteyen öğrencilerin ise Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) aşamalarından oluşan merkezi sınavlara girmeleri gerektiğinin altını çizen Türe, IUS'un mimarlık ve sosyal bilimler programlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) tercih kılavuzunda yer aldığını hatırlattı.

Türe, geçen yıla kıyasla bu yıl bursları artırdıklarını söyleyerek, Türkiye'den de okumaya "heyecanlı ve hevesli" öğrencileri Saraybosna'ya getirtmeyi amaçladıklarını ifade etti.

- En iyi özel üniversite seçildi

IUS'un geçen yıl Bosna Hersek'in en iyi özel üniversitesi seçildiğini anımsatan Türe, üniversitenin öğrencilere sunduğu değişim programları imkanlarına ilişkin de bilgi verdi.

Türe, "Türkiye'den pek çok üniversiteyle hem Mevlana hem Erasmus değişim programı anlaşmamız var. Öğrenciler Erasmus programlarını daha çok tercih ediyor. IUS olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ile anlaşmalarımız var. Türkiye'deki pek çok üniversite kardeş ülke Bosna Hersek ile bu programları yürütmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da da her ülkeden üniversitelerle değişim programı anlaşması imzaladıklarını belirten Türe, IUS'ta okuyan her öğrencinin mezun olana kadar mutlaka bir değişim programına katılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Türe, üniversitedeki Bosnalı öğrencilerin Türkçe de öğrendiğine işaret ederek, üniversitede eğitim alan 55 ülkeden öğrencilerin de Türkçe ya da Boşnakça öğrenme imkanına sahip olduğunu sözlerine ekledi.