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"İVME Finansman Paketi doğru hedef"

- İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "İVME Finansman Paketi ile doğru bir hedef ortaya koyuluyor. Bu paketi, firmaların, katma değerini milli katma değere dönüştürmede önemli buluyoruz"

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İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bugün açıklanan İVME Finansman Paketi'ne ilişkin, "Doğru bir hedef ortaya koyuluyor. Bu paketi, firmaların, katma değerini milli katma değere dönüştürmede önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi’nde önceliğin katma değerli üretime verilmesini, yerinde bir strateji olarak gördüklerini belirtti.

Avdagiç, "Elbette en etkili şekilde uygulanması için de bir seferberliği hep birlikte başlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan paketle doğru bir hedefin ortaya koyulduğunu aktaran Avdagiç, bu paketi, firmaların, katma değerini milli katma değere dönüştürme açısından önemli bulduklarını kaydetti.

Destek programının orta ve uzun vadeli etkiler oluşturabilecek bir program olduğunu belirten Avdagiç, "Adım çok doğru. Diğer yandan bu yöndeki politikaların kısa vadede çözüm bekleyen konulara ilişkin uygulamalarla desteklenmesi de etkiyi artırır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde özel bankaların bu protokole katılmalarını da ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman imkanı, yatırım iştahını artıracak"

Şekib Avdagiç, rekabet gücünü artıracak ve teknolojik çağa taşıyacak her politika adımını önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İVME Finansman Paketi’nde yer alan özellikle uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman imkanı, iş dünyasının yatırım iştahını artıracaktır. Destek mekanizmasının çalışması, dış dengeye kalıcı olarak olumlu etki yaparken, istihdamda artış sağlayabilecektir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatındaki payını yüzde 3,9'dan yüzde 10'a çıkarmak, ülkemizdeki ekonomik atmosferi tamamen değiştirir. Türkiye, bilgiyi yeniliğe dönüştürecek ve bu yeniliğe kullanacak süreci başaracaktır."

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İVME Finansman Paketi
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