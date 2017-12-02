İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Artvin'de

ARTVİN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "ABD'de görülen o mahkemeye Türkiye'nin mağdur olarak müdahil olması gerekmektedir." dedi.

Akşener, çeşitli temaslar için geldiği Artvin'de partisinin il binasının açılışını yaptı. Akşener, açılış sonrasında esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye giderek burada partililerle fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra partisinin bir otelde düzenlediği programa katılarak konuşma yaptı.

İYİ Parti'nin yeni kurulu bir parti olduğunu ifade eden Akşener, Artvin'de düzenledikleri programın dördüncü etkinlik olduğunu, programlarda konuşmaktan çok dinlemeyi tercih ettiklerini kaydetti.

Haksızlıklara dur demek, Türkiye'yi birliğin, kardeşliğin, huzurun ve güvenin temin edildiği bir ülke haline getirmek hedefiyle kurulduğunu kaydeden Akşener, iktidara gelmeleri halinde bütün terör örgütleri ile en iyi şekilde mücadele edilerek, yardım ve yataklık yapanlardan hasep sorulacağını söyledi.

Akşener, ABD'de görülen Rıza Sarraf davası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik bir sorusuna Akşener, bu konuda hükümeti uyardıklarını savundu.

Yapılan ticaretten Türkiye'nin elde etmesi gereken kazancın kasasına girmediğini ileri süren Akşener, şöyle devam etti:

"ABD'de görülen o mahkemeye Türkiye'nin mağdur olarak müdahil olması gerekmektedir. Çünkü bu kadar paralar uçuşmuş ortada. Türkiye hazinesine ne girmiştir? Dolayısıyla burada mağdur olan Türkiye'dir, mağdur edilen Türk Milleti'dir. 'Şuna rüşvet verdim. Buna rüşvet verdim.' şeklinde söyledikleri isimlerin Türkiye'nin bekası açısından acil bir şekilde soruşturulması, kovuşturulması gerekmektedir. Türkiye'yi bu kadar iki paralık eden bu zikzaklara son verilmelidir. Biz İYİ Parti olarak milletimizi ve devletimizi bu konuda mağdur görüyoruz."

Akşener, İYİ Parti'nin Türkiye'nin itibarını yeniden yükseltmek için mücadele edeceğini vurgulayarak, "Cumhuriyetin kazanımlarını paramparça eden yönetim anlayışını, demokratik usullerle, sizlerin oylarıyla gönderip, tekrar bu itibarı yeniden inşa etmek ve cumhuriyet değerlerine yeni baştan dönmek üzere kurulmuş, bu iddia ile iktidar iddiasıyla yola çıkan bir partidir." ifadelerini kullandı.

Akşener, programın ardından Artvin'den ayrıldı.