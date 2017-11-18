İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Edirne'de

EDİRNE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda bütün siyasi partilerin adaylarını çıkarabilmelerini diliyoruz." dedi.

Havsa ilçesinde Hayvan Pazarı'nı gezen Akşener, besicilerin kazançlarının çoğunun girdi maliyetlerine gittiğini savundu.

Daha sonra Edirne şehir merkezine geçerek kadınlarla bir araya gelen Akşener, gazetecilerin, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili sorusu üzerine, gerçekleşen tabloyu kınadıklarını ve özür dilenmesinin Türkiye açısından önemli olduğunu söyledi.

Akşener, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek başlarına gireceklerini ifade ederek, "CHP ile bir aday çıkarmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Onlar açısından da bizim açımızdan da Türkiye açısından da. Ama ikinci tura kim kalırsa o hayır blokundan elbette ki biz sonuna kadar onun yanında durup çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda bütün siyasi partilerin adaylarını çıkarabilmelerini diliyoruz." diye konuştu.

Balkan Şehitliği, Eski Cami ve esnaf ziyareti sonrası Saraçlar Caddesi'nde partililere seslenen Akşener, programının ardından kentten ayrıldı.