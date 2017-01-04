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"İyilik Denizi"nde Halepli çocuklar için örüyorlar

- Bilecik'te başlatılan "Halepli Çocuklar Üşümesin" kampanyasına destek veren üniversite öğrencileri, yurtlarında kurulan "İyilik Denizi" atölyesinde atkı, bere, eldiven, yelek ve patik hazırlıyor - Ev kadınlarının da destek verdiği kampanyada örülen kışlık ürünler, 9 Ocak'ta, İdlib'deki çadır kentte kalan çocuklara ulaştırılacak

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğince başlatılan "Halepli Çocuklar Üşümesin" kampanyasına, üniversiteli kız öğrenciler, yurtlarında kurulan "İyilik Denizi" atölyesinde atkı, bere, eldiven, yelek ve patik örerek destek veriyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde eğitim gören ve Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, atölyede, ders saatleri dışında Halepli çocuklar için kışlık ürünler örüyor.

Yurt Müdürü Hilal Yıldırım, AA muhabirine, kurdukları 'İyilik Denizi'' atölyesinde öğrencilerin, dikiş nakış, keçe ile ahşap çalışması, kolye yapımı ve örgüyle uğraştığını söyledi.

Aralık ayından bu yana öğrencilerin Halepli çocuklar için kışlık ürünler ördüğünü dile getiren Yıldırım, öğrencilerin hem boş zamanlarını değerlendirdiğini hem de kampanyaya destek olduğunu anlattı.

Yıldırım, kız öğrencilerin, kampanya dışında ördükleri ürünleri de satarak, gelirini yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlayacaklarını kaydetti.

Dernek Başkanı Şemsettin Yıldırım ise başlattıkları kampanyaya genç kızlardan ve ev kadınlardan destek geldiğini söyledi.

Kampanya çerçevesinde 15 Aralık'tan bu yana atkı, bere, eldiven, yelek ve patik gibi eşyaların örüldüğünü bildiren Yıldırım, şu ana kadar 200'ün üzerinde kışlık ürün hazırlandığını belirtti. Yıldırım, bunların 9 Ocak'ta İdlib'deki çadır kentte kalan çocuklara ulaştırılacağını ifade etti.

Haleplilerin, çadırlarda soğukta yaşamak zorunda kaldığına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizler kardeşlerimizi unutmadık. Hanım teyzelerimiz, telefon açarak, 'Ellerimizle ördüğümüz bereler, atkılar var, elimizden geldiğince örmeye devam ediyoruz, bunları çocuklara ulaştıralım' dediler. Bizim için esas değerli olan bunlar. Tabii zengini de fakiri de kendi çapında iyilik yapmaya çalışıyor. Önemli olan burada kardeşlik hukukunun kurulması. Hiç bilmedikleri topraklardaki kardeşlerine iyilik götürmeye çalışıyorlar. Bu, milletimizin ne kadar iyilik dolu olduğunun bir göstergesi."

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki Yadigar Önal da Halepli mağdur çocuklara, ördükleri giysileri dernek aracılığıyla göndereceklerini belirterek, "Güle güle giysinler. Elimden geldiği kadar çocukları ısıtacak giysiler örmeye çalışıyorum. Halepli çocuklar üşümesin istiyorum. Onları televizyonda gördükçe ailece üzülüyoruz.'' dedi.

Zekiye Aynur (70) ise ölen ve mahsur kalan çocukları televizyonda izlerken gözyaşlarına hakim olamadığını anlatarak, "Allah yardım etsin, onlara çok üzülüyorum. Kaşkol ve bere örüyorum. Bir an önce bitirip göndermek istiyorum. Çocuklarımıza bir katkım olur inşallah." diye konuştu.

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