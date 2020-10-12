İyilik hareketi büyüyor

Geçtiğimiz dönemde sürecin kahramanları olan sağlık çalışanları için harekete geçen Domino’s, pandeminin getirdiği zorlukları aşmak için ihtiyaç sahibi olan daha fazla ‘mahalleliye’ moral pizzalarını ulaştırıyor. Halk tarafından sevilen isimlere İyilik Hareketi gönüllüsü olmaları için çağrı yapan marka; gönüllülere gönderdiği özel kodların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayarak “İyilik Hareketi”ni katlayarak büyütüyor.

“Mahallenin Pizzacısı” Domino’s’un pandeminin en zorlu günlerinde sağlık çalışanları için başlattığı “İyilik Hareketi” katlanarak büyüyor. Geçtiğimiz dönemde Yemeksepeti ile güçlerini birleştirerek tüm imkânlarını seferber eden Domino’s, yurdumuzun 49 ilindeki 131 hastanesine, 152 bin moral pizzası sağlamıştı. Yeni normale uyum sürecini yaşadığımız günlerde pandeminin yaralarını sarmak için çalışmaya devam eden Domino’s, ihtiyaç sahibi olan daha fazla ‘mahalleliye’ ulaşmak için yola çıktı.

Domino etkisinde İyilik Hareketi!

İyilik Hareketi’nde yepyeni bir faza geçerek desteğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Domino’s, domino etkisinde bir hareket başlatarak halk tarafından sevilen isimlere İyilik Hareketi gönüllüsü olmaları için bir çağrı yapıyor. #moralpizzası notuyla özel kodların ulaştırıldığı İyilik Hareketi gönüllüleri, bu kodları 25 ihtiyaç sahibiyle paylaşırken iyilik hareketi de katlanarak büyümeye devam edecek.

Bu pizza onu çok mutlu eder

İyilik Hareketi gönüllüleri, “Bu pizza onu çok mutlu eder” diye düşündükleri ihtiyaç sahiplerine 31 Ekim Cumartesi gününe kadar geçerli olan ellerindeki kodları diledikleri gibi dağıtabilecek. Kodları alan ihtiyaç sahipleri, 0850 755 33 22 numaralı hattı arayarak, Domino’s web sitesi ya da mobil uygulamasını kullanarak moral pizzalarını teslim alabilecekler.

Zorlukların paylaşarak azalacağına inanıyoruz

Moral pizzası desteğini çok daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmak için büyük bir coşku ve heyecan duyduklarının altını çizen DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, “Pandemi döneminde toplumsal destek çalışmalarımıza ayrı bir önem ve öncelik verdik. Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz en önemli çalışmalarımızın başında, sürecin kahramanları olan ve bu mücadelede ön saflarda yer alan fedakâr sağlık çalışanlarımıza yönelik olarak başlattığımız moral pizzası desteği geldiğini söyleyebilirim. Bugün de, zorlukların paylaşarak azalacağını bilerek; insanımızın, komşularımızın, kısacası mahallelimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Amacımız, pandeminin getirdiği zorlukları aşmak için ihtiyaç sahibi olan daha fazla ‘mahalleliye’ ulaşarak desteğimizi daha geniş kitlelere yaymak” dedi.