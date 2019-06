"İyilik Her Yerde" çocuk hakları konusunda bilinçlendiriyor

Türkiye’nin tek kadın kanalı Woman TV’de Arzu Çekirge Paksoy’un hazırlayıp sunduğu “İyilik Her Yerde” her hafta sosyal sorumluluk konusunda gerçekleşen başarılı projelere ve sivil toplum kuruluşlarına yer veriyor.



Şimdiye kadar, Opet, Boyner, Michelin Türkiye, Nestle, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Aydın Doğan Vakfı, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı-İZEV, KAGİDER gibi öncü kurumların katıldığı programa bu hafta GSK Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Selcen Çökdü ve TOG Yöneticisi Özlem Ezgin konuk olacak.



20 Haziran 2019, Perşembe günü saat 15.30-16.00 arası yayınlanacak programda çocukları hakları konusunda bilinçlendiren “Kırmızı’da Dur De” projesi çeşitli yönleriyle ele alınacak.



Arzu Çekirge Paksoy ile “İyilik Her Yerde” programı her Perşembe saat 15.30-16.00 arası Woman TV’nin www.womantv.com.tr sitesinden ve D-smart 53. Kanal, Vodafone TV, Blutv , Turkcell +ve Youtube’dan izlenebilir.



Kanal: Woman TV

Yayın Tarihi: Her Perşembe

Yayın Saati: 15.30-16.00