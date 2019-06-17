Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya moda seminer Trabzon
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün
Dijital atak başlıyor
Dijital atak başlıyor
Balıkları iyi sattık
Balıkları iyi sattık

"İyilik Her Yerde" çocuk hakları konusunda bilinçlendiriyor

Woman TV ekranlarında yayınlanan “İyilik Her Yerde” de bu hafta GSK Türkiye’nin “Kırmızı’da Dur De” projesi yer alıyor.

"İyilik Her Yerde" çocuk hakları konusunda bilinçlendiriyor
banner17

Türkiye’nin tek kadın kanalı Woman TV’de Arzu Çekirge Paksoy’un hazırlayıp sunduğu “İyilik Her Yerde” her hafta sosyal sorumluluk konusunda gerçekleşen başarılı projelere ve sivil toplum kuruluşlarına yer veriyor.

Şimdiye kadar, Opet, Boyner, Michelin Türkiye, Nestle, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Aydın Doğan Vakfı, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı-İZEV, KAGİDER gibi öncü kurumların katıldığı programa bu hafta GSK Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Selcen Çökdü ve TOG Yöneticisi Özlem Ezgin konuk olacak.

20 Haziran 2019, Perşembe günü saat 15.30-16.00 arası yayınlanacak programda çocukları hakları konusunda bilinçlendiren “Kırmızı’da Dur De” projesi çeşitli yönleriyle ele alınacak.

Arzu Çekirge Paksoy ile “İyilik Her Yerde” programı her Perşembe saat 15.30-16.00 arası Woman TV’nin www.womantv.com.tr sitesinden ve D-smart 53. Kanal, Vodafone TV, Blutv , Turkcell +ve Youtube’dan izlenebilir.

Kanal: Woman TV
Yayın Tarihi: Her Perşembe
Yayın Saati: 15.30-16.00

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Iyilik Her YerdeÇocuk HaklarıSosyal SorumlulukWoman Tv
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5