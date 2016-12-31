"İyilik Merkezi" sığınmacıların umut kapısı oldu

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezince, Suriyeli sığınmacılara yemek, kıyafet, eğitim, sağlık, kuaför, danışmanlık, tercüme ve ev eşyası yardımı gibi hizmetler ücretsiz veriliyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve zorlu şartlar altında hayata tutunmaya çalışan Suriyelilere yardım için kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleri adeta birbiriyle yarışıyor.

Küçükçekmece Belediyesi de ilçelerine yerleşen binlerce sığınmacıya, İyilik Merkezi bünyesinde oluşturulan "Mülteciler Masası" aracılığıyla yardımda bulunuyor.

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Veysel Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mazlum, engelli, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi herkese ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda "İyilik Merkezi" bünyesinde Mülteciler Masası'nın kurulduğunu söyledi.

Sığınmacıların, önce masadan kayıtlarının alındığını anlatan Kaya, gerekli işlemlerin ardından onları yemek, kıyafet, eğitim, sağlık, kuaför, psikolog, pedagog, danışmanlık, tercüme ve eşyası yardımı hizmetlerden ücretsiz yararlandırdıklarını ifade etti.

Kaya, 762 bin nüfuslu Küçükçekmece'de 41 bin kayıtlı mültecinin olduğuna dikkati çekerek, 35 bin mülteciye buradan sürekli hizmet verdiklerini söyledi.





- "Ekipler neye ihtiyaç olduğunu tespit ediyor"

Sığınmacıların Mülteciler Masası'na müracaatlarını yaptıktan sonra, ekiplerin evlerine giderek inceleme yaptığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Neye ihtiyaçları olduğu tespit ediliyor. Örneğin, gıda, kıyafet, medikal malzeme veya ev eşyası gibi ihtiyaçlar tespit ediliyor. Giyim mağazalarında da sığınmacılar için bir kota konulmuyor. İhtiyacı ne kadarsa alabiliyor. Giyim mağazasında gelinlikten kına kıyafetlerine ayakkabıdan monta kadar her türlü giyim eşyası mevcut. Aynı zamanda pedagog veya kuaförlük hizmeti de belirlenen ihtiyaçlar arasında yerini alıyor. Evinde de yemek yapamıyorsa her gün 2 öğün yemek göndermek suretiyle tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. "

Veysel Kaya, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait bin 500 metrekarelik büyük bir lojistik depolarının olduğunu belirterek, depoda buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların yanı sıra soba, koltuk, gardırop ve konfeksiyon ürünlerinin bulunduğunu anlattı.

Belediyenin ayırdığı bütçenin dışında iş adamlarının da bağışlarıyla kaynak sağladıklarına vurgu yapan Kaya, sığınmacıların yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara da hizmet verdiklerini aktardı.





- "Çok mutluyuz"

Mülteciler Masası'na başvurarak ev eşyalarına kavuşan sığınmacı ailelerden 46 yaşındaki diş doktoru Abdulkadir Ali, eşi ve 4 çocuğuyla Suriye'nin Kamışlı kentinden kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Savaşın acı yüzünü gördüğünü ve birçok arkadaşının hayatını kaybettiğini dile getiren Ali, şunları anlattı:

"Suriye'de savaş nedeniyle sokağa çıkamıyorduk. İş hayatı da durdu. Suriye'de bir muayenehanem ve bir evim vardı. Ancak ailemin can güvenliği için Türkiye'ye sığındım. İstanbul'da da 2 haftadır bulunuyorum. Evimiz bomboştu. Şimdi eşyalarımız geldi. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, koltuk takımı, yatak, halı gibi zaruri eşyalarımıza kavuştuk. Çok mutluyuz. Bundan daha iyisini bulamayız. Küçükçekmece Belediyesine teşekkürlerimi iletiyorum."

Türk insanına, yaptıkları fedakarlıklar için dua ettiğini belirten Ali, çocuklarına Türkiye'de iyi bir eğitim vermek istediğini vurguladı.

Eşi Hatice Murat da ihtiyacı olduğu ev eşyalarının gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.





- "Türk hükümetine ve belediyeye teşekkür ediyorum"

Suriye'deki savaşta ayağını kaybeden Ahmet Nasır da İstanbul'a yeni geldiğini, bacağını kaybettiği için çalışamadığını ve ekonomik olarak zor durumda olduğunu söyledi.

Nasır, buzdolabı ve çamaşır makinesine ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, "Kira yardımı alıyoruz ama çalışamadığım için ekonomik anlamda zor durumdayız. Yardım bekliyoruz. Türk hükümetine ve belediyeye teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşamaktan memnunuz, Türkiye'nin de Allah birlik ve beraberliğini bozmasın." diye konuştu.

Giyim mağazalarına gelen sığınmacılar da kış aylarında ihtiyacı olan kıyafetleri çocukları ve kendileri için aldıklarını belirterek, hizmetten dolayı çok memnun olduklarını aktardı.