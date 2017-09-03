İyilikder Suriye'de kurban eti dağıttı

GAZİANTEP (AA) - İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Suriye'de Bab, Çobanbey, Cerablus ve İdlip'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı.

İyilikder Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaçmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın başladığı günden bu yana hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi.

İç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de çok ciddi mağduriyetler yaşandığına işaret eden Kaçmazer, bu yıl da Suriye'nin çeşitli noktalarında kurban eti dağıttıklarını söyledi.

Yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini aktaran Kaçmazer, şunları kaydetti:

"Bugün yaklaşık 3 bin kişiye hayırseverlerin kurban hisselerini ulaştırdık. Allah bu necip milletten razı olsun. Nerede bir mazlum varsa onların yardımına koşmak için ellerinden geleni yaptıklarına tanıklık ediyoruz. Bizler de veren el ile alan el arasında köprü olmaya gayret ediyoruz."