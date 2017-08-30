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İyilikder ve Türkiye Diyanet Vakfından Suriyeli çocuklara bayramlık

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki konaklama tesislerinde yaşayan Suriyeli 600 çocuğa bayramlık giysi dağıtıldı. Türkiye Diyanet Vakfı ile İyilikder tarafından, Karkamış Konaklama Tesislerinde kalan Suriyeli çocuklara,...

İyilikder ve Türkiye Diyanet Vakfından Suriyeli çocuklara bayramlık

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki konaklama tesislerinde yaşayan Suriyeli 600 çocuğa bayramlık giysi dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı ile İyilikder tarafından, Karkamış Konaklama Tesislerinde kalan Suriyeli çocuklara, tesisin lojistik biriminin desteğiyle bayramlık giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı.

İyilikder Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Kaçmazer, ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bayramı vatanlarından uzakta geçiren çocuklara bir nebze de olsa bayram heyecanını yaşatmak istediklerini söyledi.

Bayramlık yardımı yapılan 600 çocuğun aileleri de kendilerini unutmayan kurum, kuruluş ve yardımseverlere teşekkür etti.


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