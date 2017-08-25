İyilikder'den Irak ve Suriyeli ailelere yardım

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Irak ve Suriyeli 3 aileye, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İyilikder) yardım yapıldı.

Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve 5 gün önce Irak'ın Kerkük kentinden kaçtıkları belirtilen Ali ailesinin durumu, İyilikder gönüllülerine bildirdi.

Dernek gönüllüleri, aileye buzdolabı, çamaşır makinesi, halı ve fırın ulaştırdı.

Şehzadat Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesindeki savaş nedeniyle Kerkük kentinden kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye güvenilir bir ülke olduğu için buraya geldiklerini ifade eden Ali, "4 çocuğumla birlikte 5 gün önce Adıyaman'a geldim. Sivil toplum kuruluşları bize yardımcı oldu. Allah, Türk hükümetinden razı olsun. Burada mutluyuz. Bizlere çamaşır makinesi, buzdolabı, halı gibi yardımlar yapıldı. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Derneğin yardım ulaştırdığı Mustafa Muhammed de Suriye'nin Halep kentinden 3 ay önce Adıyaman'a geldiğini belirtti.

Kardeşinin bombalar nedeniyle hayatını kaybettiği iç savaştan kaçtığını anlatan Muhammed, "Şu an Adıyaman'da yaşıyorum. Dernek gönüllüleri sağ olsunlar bize yardım yaptılar. İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Kurban Bayramı'nda Suriye'ye gitmeyeceğim. Orada kimsemiz kalmadı. Bayramı Adıyaman'da geçireceğim. Türk halkına teşekkür ederim." diye konuştu.

İyilik-Der Adıyaman Şubesi gönüllülerden Mehmet Şaşmaz da Irak ve Suriyeli üç aileye yardım yaptıklarını belirterek, "Yardıma muhtaç ailelerin tespitini yapıyoruz. 2 ailemiz kente yeni geldi. Bu ailelerin beyaz eşya ihtiyaçlarını karşıladık." ifadesini kullandı.



