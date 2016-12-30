"İz köpekleri" 29 kayıp kişiyi kokularından buldu

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ / SERTAÇ BULUR - Aydınlatılamayan olayların araştırılması ve kayıp kişilerin bulunabilmesi için yetiştirilen "koku molekülü iz takip köpekleri", 2 yılda 29 kayıp kişinin bulunmasında polis ekiplerine yardımcı oldu.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 2015 yılının ocak ayından itibaren, aydınlatılamayan olayların araştırılması ve kayıp kişilerin bulunması için koku ve iz takip yeteneğine sahip özel yetiştirilen köpeklerden faydalanıyor.

Polis ekipleri, hakkında kayıp ihbarında bulunulan özellikle çocuk, zihinsel engelli ve alzaymır hastalarının son olarak görüldükleri yerlerde, bu kişilere ait birtakım bilgilerin elde edilebilmesi için "koku molekülü iz takip köpekleri"ni kullanıyor.

Amaca uygun olarak koku moleküllerinden hareketle insan takibi yapmak üzere eğitim alan 9 köpek, pilot bölge olarak belirlenen Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Samsun ve Diyarbakır'da polislere eşlik ediyor.

Proje başlangıcından bugüne kadar 86 kayıp kişiyi bulma çalışmalarında görev alan "koku molekülü iz takip köpekleri", son iki yılda 29 kayıp kişinin bulunmasında polis ekiplerine yardımcı oldu.

- Bulmak için koklamaları yeterli

Güçlü koku alma, kokuları hatırlama ve ayırt etme özellikleri nedeniyle özellikle kayıp kişilerin bulunmasında polis ekiplerinin en büyük yardımcısı olan iz takip köpeklerinde bir insandan ortalama 40 kat daha fazla koku alma hücresi bulunuyor.

Kayıp şahıs ihbarının yapılmasının ardından polis nezaretinde olay mahalline sevk edilen koku molekülü iz takip köpeği, daha çok sinmesi nedeniyle kayıp kişinin eşyalarının koklatılmasının ardından gitmesi muhtemel yönlere sevk ediliyor. İz takip köpeği kayıp kişinin bulunduğu ya da geçtiği noktalara rastlaması durumunda polisi hareketleriyle ya da havlayarak uyarıyor. Köpeğin tepki göstermesinin ardından bulunulan bölgede arama faaliyetleri artırılıyor.

Kayıp kişinin aranmasının yanı sıra zaman zaman coğrafi koşulların uygun olması durumunda terör örgütü mensuplarının kırsalda izlerini sürmek amacıyla da zaman zaman iz takip köpekleri kullanılıyor.