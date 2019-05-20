İZİKAD Ata’sının izinde, 100. yılda Samsun’da

Samsun Atatürk Anıtı’na çelenk koyan İZİKAD’lı iş kadınları, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan kurtuluş meşalesini doğduğu topraklarda hem 19 Mayıs’ı kutladı hem de Ulu Önder Atatürk’ü andı.



Bundan tam 100 yıl önce çıkılan bu milli mücadele yolunun tam bağımsız Türkiye hedefiyle İzmir’de nihayete erdiğini söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, bu kutlu günü gençlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir saygı ve özlemle bir kez daha andıklarını ifade etti.



Gençliğe hitabe tekrar tekrar okunmalı



100 yıl önce çıkılan yolun zorluğu ve dönemin karanlığı düşünülünce Mustafa Kemal Atatürk’ün ne büyük bir iş yaptığının daha iyi idrak edilebileceğini söyleyen İZİKAD Başkanı Serter, “Bugün içinden geçmekte olduğumuz dönemi de iyi değerlendirmek gerekiyor. Başta Atatürk’ün Nutuk eseri ile Gençliğe Hitabesi tekrar tekrar okunmalı, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençler, Ata’sının hitabesini defalarca okumalıdır. Bugün burada özgür birer bireyler olarak bulunabiliyorsak, bunu Atatürk’ün en büyük mirası olan laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne borçluyuz’ dedi.



Çelenk koyarak törenlere katıldılar



Atatürk Anıtı’na çelenek koyan İZKAD’lı iş kadınları, sonrasında Tütün İskelesi’nde Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Yelkenlileri’nin geçiş törenini izleyerek Cumhuriyet Meydanı’ndaki ana kutlama programına katıldılar. Daha sonra Samsun Port’a geçerek Milli Mücadele’nin 100. yılı (Bitmeyen yolculuk) Piri Reis Gemisi’ni karşılayan İZİKAD üyeleri, İzmirli iş kadınlarını Samsun’da temsil etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



