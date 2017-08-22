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İzinlerini tamamlayanlar gurbet yolunda

- Tatillerini baba ocağında geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dönüş yolculuğunda hüzün yaşıyor

İzinlerini tamamlayanlar gurbet yolunda

EDİRNE (AA) - Tatillerini baba ocağında geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, dönüş yolculuğunda hüzün yaşıyor.

Temmuz ayı başından bu yana memleketlerine gelerek sevdiklerini gören Türk vatandaşları, izinlerinin bitmesiyle dönüş yolunda hasretlik çekmeye başladı.

Yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek için yola çıkan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Almanya'ya dönen Deniz Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin güzel ve çabuk geçtiğini söyledi. Akrabalarını ziyaret ettiğini belirten Kaya, "Malatya, Adıyaman ve Antalya'yı gezdik, şimdi dönüyoruz. Türkiye'den ayrıldığımız için üzülüyoruz maalesef. Gözümüz arkada kalıyor. Kısmet olsa da keşke kesin dönüş yapabilsek." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Rıza Ertürk de Altınoluk, Amasra ve Zonguldak'ı gezdiğini ifade etti. Dönüş yolunda oldukları için burukluk yaşadığını dile getiren Ertürk, "Vatandan ayrılıyoruz, yabancı memlekete gidiyoruz. Oranın bir sene kahrını çekip geleceğiz tekrar ama insan ister istemez buruk oluyor." dedi.

Fransa'ya dönen Sevim Özkan da vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadığını, Türkiye'yi özleyeceğini kaydetti.

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