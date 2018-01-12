İZKA Alman gazetecileri ağırladı

İZMİR (AA) - Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) desteğiyle, aralarında Alman ZDF ve Der Spiegel'in de bulunduğu basın kuruluşlarında çalışan bir grup gazeteciye İzmir tanıtıldı.

İZKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında Alman heyete İzmir’in ekonomik durumu ve yatırım ortamıyla ilgili bilgiler verildi.

Sunumun ardından Ege Serbest Bölgesi ziyaret edildi. Heyete, İzmir’de yatırımı olan Alman firmaları Digel, Nordex ve Krone'nin üretim tesisleri gezdirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İZKA Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy, kentte yaklaşık 2 bin 500 yabancı firma bulunduğunu ve bunların yüzde 25'inin Alman menşeli olduğunu belirtti.

Almanya ile İzmir’in toplam dış ticaret hacminin 2 milyar dolar seviyelerinde olduğunu ifade eden Gürsoy, İzmir ile Almanya arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini vurguladı.

Gürsoy, "Burada yer alan Enercon, Krone, PFW, Mahle, Rapunzel, Dr. Oetker, Nordex, Allianz ve Hugo Boss gibi uluslararası ölçekteki büyük Alman firmalarının varlığı İzmir'in tanıtımı ve gelişimi için önemli." ifadesini kullandı.