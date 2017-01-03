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İzlanda yeni yıla hükümetsiz girdi

- Ülkede iki aydır hükümeti kurma çalışmaları sürüyor - Oluşacak koalisyon hükümeti döneminde, AB üyeliği sürecinin yeniden başlamasıyla ilgili referandum yapılma ihtimali bulunuyor

İzlanda yeni yıla hükümetsiz girdi

LONDRA (AA) - İzlanda'da geçen yıl yapılan erken seçimden bu yana hükümet kurma çalışmaları sürüyor.

Ekim ayında yapılan erken genel seçimde hiçbir siyasi partinin hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamaması ve seçim sonucunun ardından başbakanın istifa etmesi sakin gündemiyle bilinen ve yaklaşık 340 bin kişinin yaşadığı İzlanda'yı hareketlendirirken, 2 aydır ülkedeki siyasi partiler yeni bir hükümet kurmaya çalışıyor.

Koalisyon hükümetini oluşturma çalışmalarını seçimde 21 koltuk kazanan Bağımsızlık Partisi yürütüyor. İzlanda basını, koalisyon hükümeti görüşmelerinde pazarlık konusu olan AB üyeliği sürecinin yeniden başlamasıyla ilgili, görüşmelerden olumlu sonuç alması halinde referandum yapılabileceğini bildiriyor.

Bağımsızlık Partisi lideri Bjarni Benediktsson, koalisyon hükümetini oluşturmak için merkez-sağ Reform Partisi ve liberal "Bright Future" Partisi ile görüşmeler yürütüyor.

Benediktsson, İzlanda basınına yaptığı açıklamada, bu haftanın sonuna doğru yeni bir hükümetin kurulabileceğini söyledi. AB yanlısı "Bright Future" Partisi, AB üyelik süreciyle ilgili referanduma gidilmesi şartıyla koalisyon hükümetinde yer alabileceğini bildiriyor. Ülkede 63 koltuklu İzlanda parlamentosunda hükümetin kurulabilmesi için 32 koltuğa ihtiyaç var.

İzlanda, AB üyeliğine 2009 yılında başvurmuş ancak 2015 yılında ülke ekonomisinin temelini oluşturan balıkçılığı olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle başvurusunu geri çekmişti.




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