İzlanda'da hükümet düştü

KOPENHAG (AA) - İzlanda'da, koalisyon ortaklarından Parlak Gelecek Partisinin, dokuz aydır görevde olan koalisyondan çekildiğini açıklamasının ardından merkez sağ hükümeti düştü.

Parlak Gelecek Partisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, koalisyondan ayrılmanın arkasında hükümetteki "ciddi güven kaybı" olduğu ifadesine yer verildi.

Başbakan Bjarni Benediktsson'un babası Benedikt Sveinsson'un, pedofiliden hüküm giyen birinin aklanması için girişimde bulunduğuna yönelik iddiaların ardından söz konusu partinin koalisyondan çekildiği bildirildi.

Benediktsson'ın yeni bir koalisyon oluşturup oluşturmayacağı ya da erken seçim çağrısında bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor.

İzlanda yasalarına göre, ağır bir suçtan hapis yatan hükümlülere "onurları iade" edilebiliyor ve referans mektubuyla sabıka kaydı silinen hükümlü yeniden iş hayatına dönebiliyor.



Ülkede ocak ayında, merkez sağ Bağımsızlık Partisi, liberal Reform Partisi ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı Parlak Gelecek (Bright Future) Partisinin bir araya gelmesiyle oluşan üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.