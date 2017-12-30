İzleyici 2017'de en çok 'ailenin korunmasına aykırılıktan' şikayet etti

ANKARA(AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), izleyicilerden bu yıl en çok "Genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık" konusunda şikayet aldı. Programlar için RTÜK'e bu gerekçeyle 63 bin 501 şikayet ulaştı.

İzleyicilerin en fazla şikayetçi olduğu programlar, "Zuhal Topal'la", "Evleneceksen Gel" ve "Esra Erol'da" ile "Kalp Atışı" ve "Kırgın Çiçekler" dizileri ve "Kısmetse Olur", "İşte Benim Stilim", "Survivor" yarışmaları oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı​nca, 2017 yılında kuruma vatandaşlar tarafından en çok şikayet edilen programlar ve bu şikayetlerin konu, yaş, cinsiyet gibi dağılımlarına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlandı.

2016'da sisteme toplam 199 bin 171 şikayetin ulaştığı dikkate alındığında şikayetlerde yüzde 29 oranında düşüş yaşandı. Raporda bu düşüşün ana gerekçesi, bir dönem vatandaşların şikayet yağmuruna konu olan evlendirme formatlı yapımların yayından kaldırılması olarak açıklandı.

Kuşak programları ilk sırada

2017'de en çok şikayet edilen program türleri arasında ilk sırayı 42 bin 339 şikayetle "kuşak programları" aldı. Bunu 28 bin 158 şikayetle dizi filmler, 17 bin 259 şikayetle beceri ve direnç yarışmaları, 11 bin 416 şikayetle tele-alışveriş ve 7 bin 784 şikayetle de reality showlar takip etti.

Sadece 366 şikayetin alındığı 2016'ya kıyasla reality showlar, şikayetlerde en fazla artışın yaşandığı program türü oldu. 2016'da 20 bin 639 şikayetin konusunu oluşturan tele alışveriş programlarında, bu tip yayınları yapan bazı kanalların kanun hükmünde kararnameyle kapatılması nedeniyle, bu yıl en keskin düşüş yaşandı.

"Ailenin korunmasına aykırılık"tan şikayetçi oldular

Vatandaşların en çok şikayette bulunma gerekçesi ise 63 bin 501 oranıyla "Genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık"tan oldu. Bu kapsamda da en çok şikayet (35 bin 952) kuşak programlarına yapıldı.

Ayrıca 58 bin 56 kişi "kanal kapatılsın/ceza verilsin/program kaldırılsın/kanal uyarılsın" gibi müeyyide talepleriyle şikayetini yaparken, "çocuk ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileme" gerekçesinden 26 bin 374, "toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olma" gerekçesinden 20 bin 515, "dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep" farklılıklarına yönelik gerekçelerden de 19 bin 743 şikayet alındı.

"Evleneceksen Gel"e 15 binden fazla şikayet

İzleyiciler, kuşak programları türünde en fazla gündüz kuşağında bulunan "Evleneceksen Gel" isimli programı şikayet etti. 15 bin 217 şikayetin alındığı program, bu program türündeki şikayetlerin yüzde 35,9'unu oluşturdu. Bunu "Esra Erol'da" (12 bin 717 şikayet/yüzde 30) ve "Zuhal Topal'la" (12 bin 191 şikayet/yüzde 28,8) programları takip etti.

Dizi filmlerde ise en yoğun şikayeti "Kalp Atışı" (11 bin 236), "Kırgın Çiçekler" (bin 862) ve "Söz" (853) aldı. Beceri ve direnç yarışmalarında "Kısmetse Olur" 11 bin 813, "İşte Benim Stilim" 2 bin 279 ve "Survivor" da 967 şikayete konu olurken, reality showlarda "Seda ve Uğur'la" için 2 bin 427, "Esra Erol'da" için bin 772, "Gerçeğin Peşinde" için de 866 şikayet kaydedildi.

Muhabir: Burcu Çalık